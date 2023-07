Il riccionese Beart pubblica “Il settimo pianeta”

Esce oggi il nuovo album del cantautore di Riccione Beart, ‘Il Settimo Pianeta’, prodotto dal dj ed produttore riminese Max Monti per SoloIndie, la label digitale del MEI di Giordano Sangiorgi. La data non è un caso visto il titolo dell’album. Così intitolato perché Beart, nelle vesti del piccolo principe, durante il suo viaggio interstellare, approda sulla terra e la racconta dal suo punto di vista. Musicalmente vicino all’urban, contaminato dallo swing e dal cantautorato, con una forte matrice rap che fa da collante tra i brani. Le tematiche tendono, in maniera ironica (e a volte nemmeno) a soffermarsi su aspetti della società contemporanea, come il mondo digitale e l’insicurezza, con la volontà di dire anche ciò che non si dovrebbe. È solo l’inizio di un viaggio ben più lungo, spiega Beart con il suo mantello viola, che assumerà sempre più senso con il passare del tempo. Da giugno è partito il tour dell’album, che passerà tra alcuni dei principali festival italiani e non solo, da Lecco a Macerata, passando per tutta la riviera romagnola e chiudendosi nella sua Riccione. All’interno dell’album presenti anche gli estratti Whisky a Milano e Tutti che vo’. Con quest’ultimo Beart si è aggiudicato il premio della critica all’ultimo Deejay OnStage.

All’anagrafe Riccardo Bartolini, è un cantautore di 23 anni di Riccione. Un bambino che cresce ma mai abbastanza da non veder più la vita come una continua scoperta. Stravagante e alternativo, pone il messaggio come costante e la musica come variabile. All’attivo due ep e svariati singoli, in live dal 2019, tra concerti accompagnato dalla band, club e aperture, di cui Gazzelle, Bresh, Massimo Pericolo e J-Ax. Nell’estate 2022, si è aggiudicato il premio della critica al Deejay OnStage. In tour da giugno 2023 per l’uscita del nuovo album “Il Settimo Pianeta”. Sara il 22 agosto in Piazza del Duomo a Faenza per i Martedi di Agosto. www.meiweb.it