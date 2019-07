Il Jova Beach Party nella cartolina di Rimini di Jovanotti dell'estate 2005

RIMINI. C’è stato una sorta di “sogno premonitore” del Jova Beach Party. E a raccontarlo è lo stesso Jovanotti che su Instagram ripercorre l’episodio che ne stimolò la creatività anche come disegnatore. “pazzesca la vita. 14 anni fa nel 2005 il @comunerimini mi chiese di disegnare la cartolina per la stagione turistica e io accettai pur non essendo un illustratore di mestiere.

La riviera è un posto del cuore per me, per una serie di motivi, e disegnai la cartolina con penna a sfera e pennarelli infilandoci un flusso di immagini che per me sono la riviera e mi ci misi pure io con la consolle, una festa in spiaggia, gente allegra, ritmo, qualche immagine mitologica, il rex, Secondo Casadei, il mare...stavo esprimendo un desiderio. Che poi è quello che facciamo sempre senza neanche saperlo, esprimiamo desideri e facciamo di tutto perché le cose si mettano in fila per realizzarli. Per questo bisogna stare attenti ai propri desideri, perché poi si avverano! Domani per esempio #jovabeachpartyl’esperienza più folle del rocknroll sarà a Rimini, la sua patria! RIMINI!!!!!! tra futuro ed amarcord balleremo in riva al mare! #ohvita#liniziodiunanuovaera #sivola @jovabeachparty.