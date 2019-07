Il banchetto dei topi nel centro storico di Rimini - VIDEO

RIMINI. Grossi roditori banchettano in centro storico a Rimini. Dopo la Shopping night di mercoledì sera, poco prima della mezzanotte, lungo via Maurizio Bufalini, una colonia di grandi topi è stata ripresa mentre banchettava tra i cassonetti. Uscendo da un buco nel muro, diversi ratti saltellavano verso i bidoni e dopo avere raggranellato qualcosa da mangiare facevano rientro in quella che presumibilmente era la loro tana, per nulla o quasi spaventati dal via vai delle persone. Non sono rare le segnalazioni di topi nel centro storico di Rimini e nei dintorni, in particolare durante la notte o in occasione di forti piogge, quando scappano dalle fogne.

Quanto voteresti questa pagina? Clicca sulla stella per votare







Vota Voto medio / 5. Conteggio voti: