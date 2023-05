Il 19 luglio a Forlì sbarca “Radio Bruno estate” 2023

“Radio Bruno estate” torna in tour anche nel 2023 e sceglie la Romagna, precisamente Forlì, che assieme a Ferrara, Piacenza e Carpi (dove ha sede l’emittente) sarà una delle quattro sedi.

La radio emiliana, una delle più seguite in Italia, da circa 35 anni parte con un tour estivo, alternando le diverse città del suo bacino di utenza: Emilia-Romagna, Toscana, Veneto, Lombardia e Piemonte.

È stata anzi una delle prime ad aver promosso eventi nelle piazze per incontrare fisicamente gli ascoltatori, una festa della radio totalmente autoprodotta.

A Forlì, l’evento a ingresso gratuito si terrà il 19 luglio dalle ore 20 alle 24 in piazza Saffi e nelle prossime settimane saranno annunciate le star della musica che vi prenderanno parte, sempre al massimo livello.

Radio Bruno torna così ij Romagna (non è la prima volta per Forlì), dopo gli anni trascorsi a Cesenatico, prima della pandemia. L’anno scorso invece i live si erano tenuti a Firenze, Modena, Mantova e Bologna.

Lo spettacolo verrà ripreso da Mediaset e mandato in onda in agosto su La5, mentre si potrà vedcere in diretta sul canale 73 del digitale terrestre,Radio Bruno Tv, e naturalmente in streming sul sito della radio nonché sulle sue frequenze Fm.

Alla conduzione si confermano Alessia Ventura ed Enzo Ferrari che nelle scorse ore hanno postato una storia Instagram in cui la conduttrice, taggando Ferrari, conferma di essere in preparazione per l’evento.

Nel frattempo sul sito di Radio Bruno inizia il countdown: «Vivi insieme a noi quattro indimenticabili serate in diretta radio e tv! Preparatevi alla festa!».