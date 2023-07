Igea Marina, prima edizione del “Fake fest” al Beky Bay

All Things Live Italy presenta la prima edizione di “Fake fest”, l’evento alt rock dell’estate, in spiaggia tra live e dj set con il meglio della scena della musica alternativa internazionale. L’evento è programmato per il 13 luglio dalle ore 18 al Beky Bay di Bellaria Igea Marina: il locale scelto per ospitare il concerto è un’ambientazione unica nel suo genere, uno spazio di oltre 3500 mq che al tramonto si trasforma in un suggestivo teatro a cielo aperto, con un imponente palco che si affaccia direttamente sul mare. Ospiti e protagonisti saranno gli Idles, The Murder Capital e il dj set di Fabio Nitra.

La proposta musicale degli Idles, band nata nel 2009 a Bristol, è difficilmente definibile: qualcuno li associa al punk rock e generi correlati, tra cui post punk, hardcore punk e post hardcore. Ma il cantante, Joe Talbot, rifiuta tutte queste etichette e, se proprio dovesse trovare un genere alla band, sarebbe “heavy post punk”. I loro testi sono caratterizzati da una visione fortemente progressista e parlano di vulnerabilità, accoglienza, immigrazione e fratellanza. Il loro primo disco, Brutalism, fu pubblicato nel 2017 e viene considerato da molte riviste specializzate fra gli album di maggiore impatto sul mercato inglese di quell’anno e in questi anni stanno acquistando una fama crescente tra gli appassionati del genere.

The Murder Capital nascono a Dublino nel 2018 e rappresentano l’ala più romantica, dark e sofferta del nuovo post punk. Hanno appena rilasciato il loro nuovo brano “Only good things”, una canzone d’amore che fa da anteprima alla loro nuova musica in arrivo.

Per 13 luglio si attende dunque un’autentica esplosione di musica, un evento che infiammerà gli appassionati dell’alternative rock così come quelli che non ne conoscono ancora la forza e l’espressività. I biglietti per l’evento sono disponibili solo sul sito Dice.