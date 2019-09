Identificato il “pirata” di Misano: «Non ho visto». Ma spunta una lite

RIMINI. È stato individuato il presunto “pirata” della strada che all’alba di domenica scorsa a Misano Adriatico avrebbe abbattuto come birilli - con una spericolata manovra in retromarcia che alcuni testimoni avrebbero definita «volontaria» - un gruppo di giovani che aspettavano la navetta per tornare a casa dopo la notte trascorsa in discoteca. Quattro i feriti per l’investimento, nessuno in maniera grave: tre femmine e un maschio. Si tratta di un ragazzo riminese non ancora 22enne. I carabinieri di Riccione sono arrivati a lui grazie alle telecamere presenti all’esterno della discoteca “Villa delle Rose” e ad altre lungo il tragitto verso casa. Grazie alle immagini i militari sono risaliti al proprietario della vettura, una Citroen, che però non è in uso all’intestatario, ma al nipote. Raggiunto al telefono il 22enne ha negato di aver travolto deliberatamente le persone in attesa. «Non mi sono accorto di niente», avrebbe aggiunto, raccontando che l’unica situazione particolare della serata era stato un diverbio nel locale. Con le stesse persone? La circostanza non è chiara. Il giovane ieri era fuori città con il padre, ma al ritorno si presenterà ai carabinieri, accompagnato dall’avvocato difensore Viviana Pellegrini, per consegnare. In macchina il ragazzo non era solo: saranno sentiti anche gli amici che erano a bordo. Uno dei passeggeri avrebbe ricevuto un messaggio da una ragazza del gruppo degli investiti, a riprova del fatto che esiste un filo che lega l’investitore e i travolti.

