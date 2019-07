I presidenti in acqua per la foto verità: "Il mare di Riccione è ok"

RICCIONE. Tutti in acqua per mostrare quanto è pulita l'acqua di Riccione. Questa mattina, i presidenti e i direttori di varie associazioni di Riccione sono scesi in acqua e si sono fatti fotografare per dare testimonianza di come sia la qualità del mare Adriatico nonostante i divieti di balneazione che verranno rimossi soltanto domani (giovedì). Come si vede dalle immagini l'acqua è cristallina.

"Noi presidenti e direttori siamo testimoni che il mare è limpido e pulito e vi aspettiamo tutti a Riccione per un bel bagno", hanno scritto in una nota dal titolo "Il mare a Riccione è ok". Hanno partecipato alla foto Federalberghi Riccione, Confesercenti, Confcommercio, Cooperativa Bagnini, Confartigianato e Cna.