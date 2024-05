Voleva arruolarsi per la guerra santa islamica: il 24enne di Cesena condannato a 3 anni e 4 mesi

Una pena a 3 anni e 4 mesi di reclusione per il tentativo di arruolarsi con finalità terroristiche. È la sentenza letta ieri dal gip di Bologna, Sandro Pecorella, nei confronti di Khaled Ben Rhouma, il 24enne cesenate di origini tunisine che la Digos di Forlì aveva ammanettato lo scorso settembre. La sentenza è stata letta ieri in abbreviato. In un’udienza lampo nella quale erano cristallizzati tutti gli atti che avevano fatto scattare le manette per il 24enne, chiuso già da 8 mesi nel carcere di massima sicurezza di Sassari. Un verdetto giunto dopo che il gip ha rigettato l’istanza in aula che l’avvocato Caterina Murgo (in difesa del 24enne) aveva presentato per farlo sottoporre a perizia psichiatrica per capire se fosse o meno in grado di sostenere un giudizio penale e quindi se andasse condannato o curato. Malgrado le certificazioni presentate (che testimoniano come fosse in cura al servizio di Igiene Mentale dell’Ausl Romagna del Bufalini) la perizia richiesta non è stata accordata. E si è quindi passati alla discussione del procedimento. Con la Procura che (in virtù del rito che prevede la pena ridotta di un terzo) aveva chiesto per il 24enne di Borello quasi il massimo previsto dal codice, 5 anni di reclusione, mentre la difesa del giovane aveva sottolineato come dovesse essere assolto perché non sarebbero state dimostrabili le accuse a suo carico.

La sentenza di 3 anni e 4 mesi avrà motivazione pubblicata entro 15 giorni. Letta la quale è presumibile che la difesa del 24enne presenti appello. Khaled Ben Rhouma, arrestato a settembre, era da poco rientrato in Italia dopo aver soggiornato in Inghilterra dal padre e dopo essere venuto a contatto in quel contesto con estremisti islamici che ne avevano plasmato il convincimento di arruolarsi nell’organizzazione Islamic State. L’arresto è scattato quando la polizia si è resa conto che aveva appena trovato lavoro e che il suo fine era quello di accumulare denaro per comprare il biglietto aereo che lo portasse nei centri d’addestramento terroristici della Siria.