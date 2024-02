Una folla per l’addio alla giovane campionessa di rally Giulia Maroni

“È tutto un equilibrio sopra la follia”. Uno dei versi più famosi di “Sally”, la celebre canzone di Vasco Rossi, impresso nella fotografia appoggiata sulla bara di Giulia Maroni, la 37enne campionessa di rally originaria di Castel San Pietro ma residente a Castel Guelfo che ha perso la vita nel pomeriggio del 28 gennaio durante un’escursione sull’Appennino modenese. Il feretro ieri è arrivato a Castel Guelfo intorno alle 10.15 per la commemorazione civile nel campo sportivo accanto al palazzetto dello sport in via 2 Giugno. Ad attenderla per l’ultimo saluto più di un centinaio di persone tra parenti, colleghi di lavoro e amici. E con loro, in lacrime, chi insieme a lei negli anni ha condiviso l’amore per i fuoristrada, capace di portarla a vincere nel 2021 il titolo italiano nel Cross-Country e correre in ogni angolo del mondo. Tra la folla, anche alcuni membri del club A-Team 4x4 di Castel San Pietro di cui era stata presidente. Accanto alla bara alcuni trofei vinti in carriera, due suoi caschi da gara e un’altra foto scattata, con i capelli scompigliati dal vento del deserto, durante la Dakar a cui aveva preso parte per ben due volte. Nel parcheggio, invece, diverse auto 4x4 in ricordo della passione di questa ragazza dal cuore grande e con sogni enormi che in parte aveva raggiunto, prima che il destino la portasse via per sempre. «Una tragedia che ha sconvolto tutta la comunità - ha detto il sindaco di Castel Guelfo, Claudio Franceschi -. Giulia, insieme ai risultati sportivi, ci ha lasciato il sorriso, un messaggio prezioso tanto semplice quanto diretto di far tesoro di ogni istante di questa vita seminando positività, amicizia e gioia. Così il suo ricordo non sbiadirà mai e continuerà a vivere in tutti noi». Commovente poi il pensiero del compagno Gabriele, che era con lei il giorno della tragedia. «Non saprò mai ringraziarti per tutto quello che mi hai insegnato - ha affermato -. Tu che sei sempre stata avanti un miglio a tutto ciò che facevi e pensavi. Tu che sapevi vivere e lottare e l’hai dimostrato a tutti».

Per la zia Antonella, presente insieme allo zio Maurizio «è dura doverti salutare - ha ammesso -. Fin da piccola abbiamo cercato di insegnarti l’amore per la natura, gli animali, la fotografia e lo zio per i fuoristrada. Per noi eri speciale, ma sei stampata nei nostri cuori».

Toccanti anche le parole dell’amica e compagna di gare, Barbara Naldoni. «Grazie di tutte le avventure e i viaggi insieme - ha ricordato -. La tua libertà era contagiosa. Avevi fame di vivere e hai preso a morsi la vita, raggiungendo i tuoi traguardi senza alcun aiuto ma solo grazie alla tua intelligenza e alla tua caparbietà. Mi mancherai e ti penso come se fossi partita per un safari, una gara nel deserto o distesa su un’amaca a leggere un libro. Ora fotografa le stelle da vicino, tu che brillerai più della luna». Al termine della commemorazione, ancora un lungo e sentito applauso, l’ultimo, poi la salma ha lasciato Castel Guelfo per la cremazione. “Ciao Giulia”, parole che in quel momento a tutti sono venute naturali pronunciare.