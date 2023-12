Una fiction a Cesena per il caso di Cristina Golinucci

«Noi lotteremo con tutte le forze per far sì che l’indagine su Cristina Golinucci non venga chiusa. Ma anche se questo dovesse avvenire la sua storia e quella di chi poteva essere al suo fianco e l’ha “portata via dal mondo” abbiamo il dovere di raccontarla. È una promessa che facciamo a mamma Marisa».

Aspettando gli esiti della nuova udienza prevista per martedì davanti al Gip Massimo De Paoli, la promessa di dare la massima visibilità possibile alla storia di Cristina Golinucci arriva da Nicodemo Gentile, presidente nazionale di Penelope intervenuto ieri nella sala consiliare del municipio per “festeggiare” (questo il termine dall’alto significato simbolico usato da tutti i relatori) i 20 anni della fondazione dell’associazione composta da familiari che hanno avuto la sciagura di veder scomparire nel nulla un loro caro.

Una brochure

A tutti i presenti, provenienti da quasi tutte le sedi Penelope di 20 regioni d’Italia, è stata consegnata una brochure che ripercorre la storia dell’associazione in Emilia Romagna. Penelope era rappresentata in sala da tanti fondatori della prima ora: come Gildo Claps, fratello della potentina Elisa, la ragazza la cui morte il giorno della scomparsa è stata certificata dalla giustizia solo 20 anni dopo. E la stessa Marisa Degli Angeli, mamma di Cristina Golinucci da Ronta: che a 31 anni dalla sparizione della figlia ancora non ha una tomba su cui piangerla.

«Le storie di Elisa e di Cristina - ha spiegato Gildo Claps - si incrociano in anni in cui parlare di scomparsa era difficilissimo e non c’era la sensibilità attuale. Come non ce n’era per i femminicidi: le cui vittime sono spesso persone scomparse e per le quali oggi la società civile ed i media hanno una sensibilità maggiore». Claps è stato tra i fondatori di Penelope con don Marcello Pozzi, all’epoca vice presidente nazionale di Libera. Tra i 22 fondatori c’era anche Marisa Degli Angeli.

«Dopo 20 anni sono qui per Marisa e perché sono orgoglioso degli sforzi fatti e dei risultati ottenuti. Non è semplice fare battaglie che durano decenni. Quasi mai, malgrado l’impressione che i parenti delle vittime possono avere, la percezione del nostro dolore e di cosa ci accade attorno è completa da parte delle persone.

Basti pensare che sono passati 30 anni da quando mia sorella è morta. E solo ora, nel 2023, grazie ai podcast prima ed alla fiction Rai poi curata da Pablo Trincia, c’è gente tanta gente che a Potenza mi ferma per strada. E mi dice “Non credevo mai che in questa città potessero accadere cose simili. Non sapevo nulla”».

L’indagine in chiusura

Marisa Degli Angeli sta combattendo da 31 anni per avere la verità su sua figlia. Il 12 dicembre per lei sarà una (nuova) data da segnare col pennarello rosso sul calendario dei ricordi. «È la giornata dedicata alle persone scomparse - spiega Nicodemo Gentile - ma sarà anche la giornata in cui ci costituiremo parte civile per la morte di Maria Chindamo (l’imprenditrice calabrese rapita e fatta sparire nel 2016, ndr) e la giornata in cui saremo davanti al Gip con l’avvocato Barbara Iannuccelli per chiedere a gran voce che il caso di Cristina non venga di nuovo archiviato. Sono state fatte nuove indagini analitiche sul caso. Ma purtroppo va sottolineato che quando ci sono cose che vengono sbagliate subito, fin dall’inizio, è difficile riannodare le tessere del mosaico».

L’appello e la promessa

«Se non potrà accadere in un’aula di giustizia e se la legge ci chiuderà le porte almeno per ora - chiosa Gentile - comunque queste verità storiche su Cristina ve la racconteremo ugualmente. Dobbiamo capire chi ci può raccontare la verità di Cristina. Finché è possibile. La storia di Cristina la deve conoscere tutta Italia perché non si ripeta più una cosa del genere. Cristina era una ragazza religiosa che stava andando in un convento a trovare il suo padre confessore. Non può essere atterrato un ufo a portarla via dopo dal parcheggio dei Cappuccini. Qualcuno deve averla caricata in auto e fatta sparire. Bisogna dare un nome a queste una o più persone. Non possiamo girarci dall’altra parte e, sfruttando l’esempio che ci ha dato Gildo Claps, e la mediaticità delle fiction come quella su sua sorella, riusciremo a raccontare a dovere anche Cristina e chi era di fianco a lei quando è scomparsa».

Il “film” che verrà

«Io spero che gli avvocati martedì riescano a tamponare la chiusura dell’indagine. Nove volte - ha detto mamma Marisa - il caso della scomparsa di Cristina è stato aperto. E ad ogni chiusura di fascicolo sono dolori e sconforto. Perché casi come quello di Cristina non accadano mai più le leggi vanno cambiate. Noi non abbiamo il potere di scrivere una legge ma come Penelope dobbiamo continuare a lottare perché le cose cambino. Quando chiudono il caso di Cristina non è facile accettare la mancanza di speranza. Soprattutto quando vengono fuori dettagli nuovi. Ma io sono come la gramigna: anche nei dolori e negli acciacchi che arrivano con l’età andrò avanti. Mi fa male tutto il corpo ma non mi arrendo: perché la lingua non mi fa male e continuerò ad usarla».

L’attore teatrale e autore Giacomo Garaffoni ha spiegato cosa è in cantiere per il futuro mediatico di Cristina e della sua storia. «Dopo lo spettacolo teatrale “Voglio solo le ossa” sto scrivendo un romanzo su Cristina. Con Pablo Trincia ho già avuto contatti recenti e ci sono delle interlocuzioni ben avviate a livello televisivo».

Per portare la storia di Cristina in tv. E, come promesso dal presidente di Penelope, far conoscere a tutti la storia della ragazza di Ronta.