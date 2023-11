Un cane acquistato solo per moda o leggerezza: in Romagna aumentano le rinunce

In Romagna è allarme rinunce di proprietà. Sono in continuo aumento le famiglie che, anche dopo aver condiviso molti anni accanto al proprio animale domestico, decidono di lasciarlo in canile oppure si rivolgono alle associazioni animaliste per trovargli una nuova casa. Un vero e proprio abbandono legalizzato, almeno agli occhi dei quattro zampe, che spesso si disperano con struggenti latrati che rimbombano nei box in cui vengono chiusi così come nelle orecchie di volontari e operatori che, disperati, cercano per loro una nuova famiglia. Un’impresa tutt’altro che scontata quando a cercare una nuova casa sono quattro zampe dal manto imbiancato dal passare degli anni.

Le cause della separazione

«Noi - spiega Cecilia Bravo, presidente dell’Enpa di Rimini - riceviamo una media di 5/6 chiamate al giorno con richiesta di sistemazione di cani del territorio. I motivi sono principalmente di gestione, poi problemi economici per il cibo e le cure veterinarie. Se l’eventuale rinuncia è per motivi economici, provvediamo noi a pagare le spese per l’alimentazione e il veterinario. Sul territorio seguiamo anche alcuni clochard i cui cani sono monitorati ed intestati a noi. Il randagismo su Rimini non esiste, ci sono solo proprietari distratti che non hanno chippato i loro animali».

Cambiando provincia romagnola non muta la situazione. A Forlì, ad esempio, l’associazione volontari canile di Forlì dedica buona parte della propria attività nel cercare di far fronte alle richieste di chi, per disparati motivi non sempre insormontabili, vuole cedere il proprio Fido. Sono circa 60 i cani che da inizio anno sono stati seguiti dai volontari dell’associazione forlivese per trovargli una nuova famiglia ed evitare, così, che finissero in canile. Stesso impegno è quello profuso dalle volontarie dell’associazione ravennate Clama. «Le rinunce sono sempre maggiori e più difficoltose - confermano -. Molte persone anziane sole che muoiono o che vengono ricoverate in struttura, lasciano il cane che di solito è anziano. Quando ti viene segnalato provi a trovare un’adozione: a volte ci riusciamo altre volte invece entrano in canile».

La mancanza di aiuti

Spesso le rinunce provengono dalle fasce più fragili della popolazione: «moltissime persone in difficoltà, per problemi economici, psichiatrici o nuclei familiari seguiti dai servizi sociali - continua Clama -, si trovano a dover essere ricoverate per dei periodi o a essere sfrattate senza poter contare su un reddito. Nessuna istituzione gli propone una situazione abitativa alternativa dove essere accolti con gli animali, manca un supporto in tal senso. Viene spesso proposto il dormitorio dove gli animali non possono stare o soluzioni in cui per forza viene imposto il distacco dagli animali». C’è chi accetta e decide di dire addio al proprio compagno a quattro zampe e chi, invece, si rifiuta categoricamente. «Ci sono persone che rifiutandosi finiscono per vivere in condizioni di estremo disagio in strada dentro a roulotte o macchine. Anche adesso stiamo seguendo una situazione in cui le persone vivono in roulotte e la soluzione prospettata dalle istituzioni è quella di portare i cani in canile e di destinare le persone nelle strutture. Purtroppo la situazione si è molto aggravata anche per la situazione di difficoltà economica e di disagio correlato».

Il caso dei molossi

In ogni provincia romagnola si assiste, poi, all’ingresso di un elevato numero di molossi all’interno dei canili. Si tratta di cani acquistati o adottati per moda con leggerezza e mancate competenze. Fido che, a differenza del loro aspetto fisico possente, sono estremamente sensibili e legati al proprietario tanto da diventare spesso scheletrici quando si ritrovano nel box dei canili. «Il canile è pieno di cani molossi che, se finiscono in un canile dove non fai riabilitazione, muoiono lì dentro - conferma Clama Ravenna -. Sono cani che prendono in tanti ma per i quali ci sono altrettante rinunce di proprietà e poche richieste di adozione una volta finiti in canile». «Sono tante le rinunce di proprietà legate ad errata gestione, in particolare di grandi dimensioni - fanno eco dall’Enpa di Rimini -. In particolare i pitbull vengono “acquistati” in allevamenti anche di zona da un certo target di persone. Cani che spesso presentano seri problemi comportamentali arrivando a sviluppare aggressività dovuta all’errata gestione e alle condizioni di detenzione sbagliate come in case piccole, affollate, dove alla fine rilegano il cane ad un balcone senza rispettare le condizioni minime di benessere. Abbiamo trovato cuccioli detenuti letteralmente dentro una gabbia perché distruggevano tutto: ovviamente li abbiamo portati via e sistemati in una pensione in cui sono seguiti da un’educatrice cinofila per aiutarli a superare le problematiche comportamentali. Ci sono poi privati che fanno partorire molossi e poi, non riuscendo a venderli e trovandosi magari con più maschi già grandicelli in casa, non riescono a gestirli. L’ultimo caso è quello di 3 giorni fa: Rottweiler maschio di 6 mesi che non va d’accordo con l’altro maschio. Fortunatamente l’abbiamo sistemato in tempo record prima che andasse a finire male». Le associazioni auspicano un intervento da parte delle istituzioni proprio per cercare di limitare la continua cessione di animali. A Rimini si sta cercando di fare qualcosa a partire proprio dai molossi: «Riteniamo sia altamente necessario una mappatura dei molossi presenti sul territorio e dei loro proprietari. Il Comune sta valutando di inserire il patentino per i possessori di molossi, sono già avanti con questo progetto». Non mancano poi le rinunce di cani giovani: «Si tratta di animali che sono stati presi da cuccioli - spiegano le volontarie di Clama - proprio con la convinzione sbagliata di poterli crescere come si vuole e poi, per svariate casistiche come la nascita dei bambini, problemi economici, trasferimenti per motivi di lavoro o di trasloco da una casa con giardino ad una senza, gli animali non possono più tenerli con loro». Per le stesse ragioni, a finire in canile sono anche cani anziani che dopo una vita trascorsa sul divano di casa accanto al proprio compagno umano, si ritrovano catapultati nelle strutture per cani senza famiglia dove difficilmente troveranno casa. Una fine straziante che non dovrebbe per nessuna ragione essere riservata al miglior amico dell’uomo per antonomasia.