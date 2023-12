Treni in tilt in Romagna per un guasto sulla linea ferroviaria a Faenza: rallentamenti fino a 200 minuti e cancellazioni

Un’altra giornata da incubo per i treni in Romagna. Sulla linea Bologna-Rimini la circolazione ferroviaria è fortemente rallentata da alcune ore per un inconveniente tecnico sulla linea in prossimità di Faenza. Effetti pesantissimi sulla mobilità ferroviaria: rallentamenti fino a 200 minuti, variazioni e cancellazioni. Le prime avvisaglie sono emerse verso le 10, quando Rfi ha annunciato che “sulla linea Bologna - Rimini la circolazione ferroviaria è rallentata per un inconveniente tecnico sulla linea in prossimità di Faenza”. I convogli provenienti da nord sono stati fermati a Bologna e a Imola.