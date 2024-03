Tentata estorsione con metodo mafioso ai danni di un imprenditore del Bolognese per 4,8 milioni, quattro arresti della Guardia di Finanza

Hanno cercato di estorcere a un imprenditore di Castel Maggiore 4,8 milioni di euro minacciando pesantemente lui e la sua famiglia. In mattinata i finanzieri del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Bologna, insieme al Servizio centrale investigazione criminalità organizzata (S.C.I.C.O.) e con il supporto dei militari in forza ai Comandi provinciali di Firenze, Pistoia, Napoli e Salerno, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del tribunale felsineo Sandro Pecorella, nei confronti di quattro soggetti, uno residente a Galliera sempre nel Bolognese e gli altri tre fra Napoli e Salerno, indagati per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, in concorso. E’ il frutto di una complessa indagine diretta dal procuratore Roberto Ceroni della Direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica di Bologna, con il coordinamento della Procura nazionale antimafia e antiterrorismo.

L’operazione di servizio prende le mosse da un’autonoma attività info-investigativa svolta dagli specialisti del Gruppo investigazione criminalità organizzata del Nucleo polizia economico finanziaria di Bologna per la prevenzione/repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nel tessuto economico, che evidentemente sono una realtà anche alle porte di Bologna e provincia.

Le indagini hanno consentito di ricostruire un episodio di tentata estorsione ai danni dell’imprenditore bolognese, titolare di una società del settore dei trasporti e della logistica, messa in atto da 4 soggetti, alcuni dei quali, aggiunge la stessa Finanza, vicini, per contatti o precedenti specifici, ad appartenenti alla criminalità organizzata di stampo camorristico. Gli indagati avrebbero chiesto, a suon di minacce, all’imprenditore di versare la somma di 4, 8 milioni di euro in cambio della cessione di crediti d’imposta fittizi in capo a un’azienda barese attiva nella commercializzazione di prodotti petroliferi, azienda nella piena disponibilità dei soggetti ora indagati. Crediti appunto inesistenti che l’imprenditore non avrebbe mai incassato, mentre la procedura apparentemente legale avrebbe consentito di creare una sorta di credibilità alla stessa operazione, complicando e allungando i tempi di una eventuale indagine futura volta a sbrogliare il meccanismo.

L’ulteriore elemento inquietante è la modalità utilizzata dai quattro indagati: l’intimidazione tale da generare una condizione di grave assoggettamento e omertà. Sono state, infatti, registrate, utilizzando un linguaggio tipicamente mafioso, reiterate e gravi minacce rivolte all’imprenditore e ai suoi cari, ovviamente per costringerlo a piegarsi alla pretesa che ha così assunto i caratteri estorsivi.

Gli approfondimenti di tipo economico-finanziario condotti nei confronti della società detentrice dei crediti, ha permesso di accertare la natura fittizia degli stessi: questa, infatti, a fronte di un volume d’affari dichiarato di oltre 20 milioni di euro, ha emesso e ricevuto fatture per importi trascurabili maturando così un debito Iva. «L’attività testimonia ancora una volta il costante e fattivo impegno della Guardia di Finanza nella lotta alla criminalità organizzata che, da sempre, individua nelle estorsioni uno dei strumenti più proficui e celeri di accumulazione illecita di capitali», sottolinea il comando provinciale.