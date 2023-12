Caldo Natale in Romagna: venerdì 20 gradi a Rimini, Forlì, Faenza e Imola

Temperature primaverili sui monti (ieri a Campigna si sono toccati i 16 gradi), ma anche in pianura: 21 gradi in tarda mattinata a Santa Maria Nuova di Bertinoro, nel Forlivese e 20 gradi a Rimini, Forlì, Faenza e Imola. Il debutto del solstizio d’inverno fa rimettere i cappotti nell’armadio con valori più consoni alla fine di aprile o l’inizio di maggio. E oggi, secondo le previsioni, complice i venti di Garbino la colonnina di mercurio potrebbe subire un ulteriore rialzo. Risultato? Tanto marrone in collina e gente a passeggio nelle città con il maglioncino leggero, in una immagine che stride con le scenografie natalizie.