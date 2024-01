Scomparsa da Cesena da 31 anni: per il compleanno di Cristina un evento pubblico “per spiegare” le nuove indagini

Un’iniziativa per ricordare Cristina Golinucci in quello che era il giorno del suo compleanno. In un luogo simbolo della ragazza scomparsa e delle vicende a lei legate, come il “Giardino per Cristina”, che si trova a Ronta a non molta distanza dalla casa in cui viveva. Un momento che sarà anche di confronto perché chiunque vi parteciperà potrà chiedere notizie e porre domande sulla vicenda e sulle indagini che sono ancora attualmente in corso.

Il compleanno di Cristina

Con il sostegno del Quartiere, che è sempre stato a fianco della famiglia di Cristina in tutti questi anni, e naturalmente con il coordinamento dell’associazione Penelope, gioco forza attentissima a dinamiche simili, la madre della ragazza, Marisa Degli Angeli, sta organizzando un appuntamento particolare per la fine del mese di gennaio.

Giovedì 25 se Cristina Golinucci fosse ancora a casa con i suoi parenti ed amici avrebbe spento 53 candeline. Il sabato successivo, cioè il 27 di gennaio, l’iniziativa intende dare, a tutti coloro che vorranno parteciparvi, appuntamento al Giardino per Cristina di Ronta. Dove assieme a tutti gli attivisti delle varie associazioni e comitati spontaneamente sorti nel tempo attorno a mamma Marisa ci sarà anche l’avvocato Barbara Iannuccelli: la legale bolognese grazie alla cui tenacia nella ricostruzione storica dei fatti avvenuti e delle varie indagini susseguitesi è stato riaperto nuovamente il caso. Avvocato che ha “stimolato” le nuove investigazioni della procura della Repubblica che ora, dopo una richiesta di archiviazione respinta dal Gip, sta proseguendo e proseguirà almeno fino alla prossima metà del mese di marzo ad indagare.

I dubbi vecchi e nuovi

Nel corso dell’appuntamento si parlerà pubblicamente di Cristina, della sua scomparsa e di tutti i dubbi ancora da chiarire sulla strada che (è da sempre la convinzione dei familiari) possa portare almeno fino al ritrovamento del cadavere della ragazza. E l’avvocato Iannuccelli, oltre ad essere memoria di ogni “mossa” compiuta dal 1992, ed estensore di memorie difensive messe puntualmente a disposizione della magistratura inquirente, per l’occasione dell’incontro del compleanno per Cristina potrà rispondere anche alle domande di chi interverrà, per dare chiarimenti sulle varie vicende che circondano il mistero della allora 21enne ragazza di Ronta, sparita senza lasciare traccia dopo aver lasciato parcheggiata la sua Fiat 500 a due passi dall’ingresso del convento dei frati Cappuccini.

Indagini

Parte dei dialoghi gioco forza, saranno incentrati sulle ultime vicende investigative. Che partendo dalla potenziale figura di un cesenate “predatore sessuale”, mai formalmente indagato finora sia per la scomparsa di Cristina Golinucci che per la morte di Chiara Bolognesi (un’altra giovane cesenate data per suicida ed il cui cadavere venne ritrovato un mese dopo la scomparsa della Golinucci), tornano ora verso la figura di Emanuel Boke: il sudafricano ospite del convento dei Cappuccini che dopo al scomparsa di Cristina venne arrestato per due distinte violenze sessuali. In carcere l’allora priore del convento padre Lino Ruscelli lo andò a trovare un paio di volte. In un caso Boke “in confessione” dichiarò un suo coinvolgimento nella scomparsa della ragazza di Ronta. In un secondo caso (quando la cella era stata dotata di microfoni per registrarlo) non fece più alcun tipo di confessione. Dopo la scarcerazione è emigrato in Francia. E dal 2017 una persona con un nome diverso (ma con le sue stesse impronte digitali) è ricercata dalla polizia francese sempre per reati di natura sessuale.

I terreni in cui cercare

L’ultima tesi legata ad un suo ipotetico coinvolgimento nella scomparsa e morte di Cristina, porta ad un terreno adiacente al convento. Che dalle ultime testimonianze emerse da parte in particolare di un ex dipendente di Romagna Acque, era oggetto di lavori di scavo e nel quale era possibile far sparire un cadavere senza essere notati. Un terreno per il quale da due giorni, la difesa della famiglia di Cristina ha chiesto ufficialmente alla Procura di avviare nuove ricerche utilizzando il Georadar: che in quella parte di collina vicina al convento non è mai stato usato.