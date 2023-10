Scippo di notte alla stazione di Cesena: arrestati due fratelli indiani clandestini sul territorio nazionale

Arrestati dalla Polizia di Stato due cittadini indiani (fratelli) ritenuti autori di uno scippo ai danni di una donna in zona stazione a Cesena.

Poco dopo la mezzanotte, i poliziotti del Commissariato di P.S. Cesena sono intervenuti in zona stazione per uno scippo avvenuto ai danni di una donna marocchina per mano di due uomini. La segnalazione arrivava da parte di un cittadino che si era trovato a soccorrere la donna, di origine marocchine e senza fissa dimora che abitualmente dorme in stazione, subito dopo l’avvenuto scippo. Dalla ricostruzione emergeva che in tarda serata i due malviventi si erano avvicinati alla donna con la scusa di una informazione e che in quel frangente le avevano strappato via la borsa per poi allontanarsi indisturbati.

La cittadina marocchina, nel chiedere immediatamente aiuto, attirava l’attenzione di un passante che allertava la Polizia tramite il numero di emergenza.

Gli operatori si precipitavano immediatamente verso Piazzale Sanguinetti e lungo il percorso, a poca distanza dall’ingresso laterale della stazione, notavano due figure con i capi coperti dal cappuccio di una felpa che si allontanavano proprio dal luogo che era stato teatro dell’aggressione.

I due, vista la Volante, cambiavano direzione, confermando i sospetti dei poliziotti che decidevano di seguirli e successivamente fermarli con la scusa di un normale controllo di Polizia. Questa circostanza suscitava un certo nervosismo nei due, che cercavano inutilmente di dividersi e prendere strade diverse.

Subito gli agenti notavano che uno dei fermati aveva in mano una borsetta che cercava maldestramente di nascondere e che era verosimilmente quella sottratta alla vittima.

Nello stesso frangente era proprio la cittadina marocchina vittima dello scippo che, notato l’arrivo della Volante, da lontano si rivolgeva agli operatori urlando che erano quelli i due malviventi che l’avevano scippata e che quella che avevano in mano era la sua borsa. I poliziotti, dopo aver verificato il contenuto della borsa, accompagnavano i soggetti presso gli uffici del Commissariato per gli ulteriori accertamenti. Una volta in ufficio, si procedeva all’identificazione dei fermati che risultavano essere due cittadini di origine indiana, di 21 e 25 anni, sconosciuti alle banche dati e che erano quindi irregolari sul territorio nazionale. Sono in transito da Cesena per raggiungere il nord Italia a caccia di un impiego fisso.

Gli operatori effettuavano, inoltre, perquisizione personale dei due a seguito della quale rinvenivano la banconota da venti euro che la vittima aveva dichiarato di conservare all’interno della borsa.

Avvisato il P.M. di turno, stante la flagranza del reato, questi disponeva l’arresto per la notte dei due indiani e fissava per la mattinata l’udienza direttissima, dove l’Autorità Giudiziaria convalidava l’arresto: nell’aula del giudice Marco Mazzocco dove i due imputati erano difesi dagli avvocati Filippo Antonelli ed Maria Laura Alessandri.