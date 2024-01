Santarcangelo, storia di Evan, ragazzo coraggio: tutti i compagni di squadra fanno il tifo per lui

Una storia di coraggio 2.0. coronata dalla PlayStation di turno. Nonostante una malformazione alla nascita e i tanti interventi affrontati sin dalla più tenera età, Evan Brocculi è un 13enne che non permette a nessuno, neanche alla sorte, di spegnere il suo sorriso ma anche un allievo modello e un calciatore in erba che milita nell’Athletic Poggio di Poggio Torriana.

Il giovane abita a Canonica, frazione di Santarcangelo, ed è nato con la palatoschisi, il cosiddetto labbro leporino, che l’ha costretto a subire non uno ma due interventi nel primo anno di vita seguiti quando aveva appena quattro anni dall’operazione per ricostruire, mediante il trapianto di pelle prelevata dalle orecchie, le palpebre inferiori di cui era privo. La sua condizione lo costringeva a dormire con gli occhi semiaperti, come nei supplizi della mitologia greca e combattendo con congiuntiviti da mane a sera. Salvo quest’operazione eseguita in Toscana, la sua famiglia ha sempre optato per l’ospedale “Bufalini” di Cesena, un’eccellenza del territorio romagnolo.

“Wonder” ma solo in positivo

L’ultima prova è arrivata a un passo dal Natale, il 1° dicembre 2023, per risolvere quello che in gergo medico si definisce un morso inverso. In pratica Evan aveva la mandibola superiore indietro rispetto a quella sottostante per uno spazio di 3 centimetri e, dopo che le tecniche preliminari sono fallite, per lui si sono riaperte le porte del nosocomio.

«Quando è uscito dall’anestesia è scoppiato a piangere – ricorda la madre Irene Bonini, 47enne analista fiscale - e mi è cascato il mondo addosso, immaginando che ci avesse ripensato. Ancor oggi il post operatorio è tutt’altro che semplice per la morsa di carbonio che gli tiene ferma la testa, rendendo un’odissea mangiare, ma soprattutto bere».

Come se non bastasse ogni giorno deve stringere le viti che gli hanno impiantato i medici per tirare avanti la mandibola. Tre mesi di riposo assoluto e sacrifici, dunque, a tifare la sua squadra dalla panchina ma, come sottolinea la madre, gli amici, il fratello maggiore e la sorellina non lo hanno mai lasciato solo. Nessuna somiglianza, quindi, con la storia narrata in “Wonder” da Raquel Jaramillo Palacio dove un bambino affetto da una deformazione craniofacciale viene preso in giro a lungo. Una reazione agli antipodi si è registrata durante l’ultima tombola della Befana con la squadra che è saltata in piedi, esultando tra applausi scroscianti, appena Evan ha vinto la PlayStation 5 agognata da tutti.