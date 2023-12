Romagnoli con la valigia: sempre più migranti all’estero

Da anni, moltissimi italiani stanno emigrando all’estero e la Romagna non fa eccezione, tanto che il fenomeno comincia a sentirsi con un discreto impatto anche demografico, oltre che occupazionale.

Lo dice la Fondazione Migrantes, un osservatorio di ricerca controllato dalla Conferenza Episcopale Italiana, che raccoglie ed elabora dati sui cittadini italiani, di ogni età ed estrazione sociale, che scelgono di trasferirsi e costruire una vita in pianta stabile al di fuori dei confini nazionali. Ogni anno, la Fondazione pubblica un report, il “Rapporto Italiani Nel Mondo”, diviso per regioni e province, che contestualizza i numeri relativi all’incidenza del fenomeno per l’anno precedente. Stando ai dati, dal 2006 - anno in cui Migrantes ha iniziato la ricerca - ad oggi gli espatri sono cresciuti del 91%. Il numero di italiani iscritti all’A.I.R.E., il servizio di anagrafe per italiani residenti all’estero, continua infatti a salire, di anno in anno.

