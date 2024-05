Romagna. Piene dei fiumi, temporali, rischio di frane: allerta meteo anche per domani

ROMAGNA. Nuova allerta lanciata da Arpae per la giornata di domani condizionata dalle piogge dei giorni scorsi e dalla situazione meteo in corso. L’allerta è arancione per le piene dei fiumi nella provincia di Ferrara e gialla per temporali nelle province di Ravenna, Ferrara, Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, e Piacenza.

«Per giovedì 23 maggio», si elgge nell’avviso, «sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, più probabili sulle zone di pianura settentrionale e sul settore occidentale. La criticità idraulica nelle zone di pianura centro-orientali è riferita alla propagazione della piena di Po. Nelle zone montane/collinari non si escludono occasionali fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili. Non si escludono venti forti (50-61 Km/h) da sud-ovest con possibili temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore sul crinale appenninico».

Intanto l’Ufficio Circondariale marittima di Cesenatico spiega che «al fine di assicurare l’applicazione di ogni idoneo e tempestivo dispositivo per fronteggiare situazioni di

particolare rilievo, si raccomanda, per quanto di relativa competenza, il rigoroso rispetto delle misure di seguito indicate: 1) le cooperative pescatori e le associazioni nautiche diportistiche assicurino la tempestiva diffusione e ricezione, con ogni efficace mezzo, del suddetto avviso ai propri associati, invitandoli ad adottare tutte le misure ritenute valide per incrementare la sicurezza delle unità e dei relativi equipaggi quali il rinforzo degli ormeggi, l’incremento dei servizi di guardiania in banchina, l’attivazione di collegamenti radio, su una o più frequenze, con l’autorità marittima, la costante consultazione dei bollettini meteo, ecc; 2) le cooperative bagnini ed i titolari di strutture in concessione lungo la costa ed in ambito portuale adottino tutti i necessari adempimenti per mettere in sicurezza strutture e dotazioni, interdicendo la frequenza di persone presso le aree maggiormente soggette ad allagamento/inondazione».