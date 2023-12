Rimini, Superbonus, 600 cantieri congelati: “Raffica di contenziosi in vista”

Il superbonus è alla fine. Il governo non inserisce l’attesa proroga in Manovra finanziaria. E, nel Riminese, lo spettro delle chiusure e dei licenziamenti si fa sempre più incombente. Già a partire dai primi mesi del 2024. Lancia l’allarme Davide Ortalli, direttore provinciale della Cna, la Confederazione delle piccole imprese: «Abbiamo ancora una piccola speranza legata al Milleproroghe, diversamente sarebbe un incubo per famiglie e imprese. E si aprirebbero infiniti contenziosi». E’ una preoccupazione generalizzata quella che si respira nel comparto delle costruzioni. Perché tra riviera ed entroterra di cantieri aperti col superbonus 110 ce ne sono davvero tanti. Tutti in attesa di liquidità. «Prima i crediti incagliati che hanno bloccato i lavori – spiega Ruggero Vitali, responsabile Cna costruzioni -. Ora la cancellazione del provvedimento. Sull’intera provincia abbiamo 600 cantieri aperti solo col superbonus, che senza un intervento del Governo verranno congelati.

