Rimini, studente minacciato sull’autobus: un passeggero gli punta il taglierino

Un ritorno a casa sul filo della tensione quello di ieri per alcuni studenti delle scuole superiori del plesso scolastico di Viserba.

Succede tutto sul bus della linea 4 direzione Torre Pedrera. Erano le 13.15 circa quando, ad un certo punto della corsa - forse approfittando del fatto che in quel momento il mezzo era fermo al semaforo - un uomo intorno alla quarantina, si alza dal proprio posto e con un piccolo taglierino in mano inizia ad inveire e minacciare pesantemente alcuni giovani passeggeri, impietriti dalla paura e ammutoliti per tutta la durata dello sfogo. In particolare, nel mirino, finisce un ragazzo che si trova proprio di fronte al suo posto al quale punta un taglierino vicino all’orecchio e poi rivolge una minaccia chiara: “Io ti metto questo e te lo faccio uscire di qua”. Il ragazzino resta fermo, guarda in basso, verso il suo telefonino: non si muove e forse questo lo salva da guai ben peggiori. L’uomo torna al suo posto, termina lo sfogo e si rimette a sedere.

L’episodio

Il preoccupante episodio è stato riferito da alcuni genitori, preoccupati per la sicurezza dei loro figli a bordo dei bus e, ovviamente, molto spaventati da quanto accaduto. «Quel ragazzo – riferisce una mamma – si è trovato al centro della collera dell’uomo perché era il più vicino al posto in cui era seduto. Per fortuna è rimasto immobile. Ha incassato improperi e minacce dimostrando un incredibile autocontrollo, fatto che probabilmente ha evitato che le cose precipitassero con conseguenze ben più gravi. Le lacrime sono scese copiose solo dopo, una volta a casa quando è stato più chiaro il rischio che aveva corso».

A scatenare la furia dell’uomo pare che si stata un po’ di confusione creata dai ragazzi sul bus con uno dei giovani passeggeri che sarebbe finito contro lo zainetto dell’uomo che si trovava appoggiato a terra. L’aggressore si è infatti alzato dal posto in cui era seduto al grido di “non toccare il mio zaino”.

Al momento l’uomo, che non aveva accento del posto, non è stato identificato. Per procedere con un’indagine è infatti necessaria una denuncia che potrebbe essere formalizzata da parte della mamma dello studente nella giornata di oggi. Da parte sua Start ha già assicurato la massima collaborazione. A.L