Rimini. Si tiene il Rolex e l’ex amante la denuncia

È stata accusata di essersi appropriata indebitamente del Rolex Oyster da 8.700 euro del suo ex amante ed è stata trascinata in un calvario giudiziario di quasi otto anni. Ora, per una donna originaria della Puglia che attualmente ha 42 anni, si apre lo scenario della prescrizione e dunque della fine dei guai.

La vicenda

A Rimini è andata in scena un’anteprima di quello che alcuni anni dopo sarebbe successo a Casa Totti, alla coppia patinata che sembrava unita da un amore indistruttibile.

La donna residente nel Riminese, messa (in tutti i sensi) alla porta dall’amante, un uomo di 23 anni più grande, sposato e con figli, oltre che socio in affari, avrebbe infatti reagito alla separazione tenendo per sé il prezioso orologio che l’uomo le aveva regalato quando la relazione tra i due procedeva a gonfie vele. E come l’ex capitano della Roma, l’uomo, al tempo 58enne, l’aveva reclamato. Lei, allora 35enne, come Ilary invece non aveva voluto restituirlo, sostenendo che si era trattato di un regalo e come tale le apparteneva.

A quel punto l’ex amante si era rivolto alle forze dell’ordine, denunciando la ex per appropriazione indebita. Era il giugno 2016 e lo scorso venerdì, dopo l’ultima udienza, è stata fissata la data in cui avverrà la declaratoria di prescrizione, messa a calendario il 24 maggio 2024.

La donna, che ora ha 42 anni, assistita dall’avvocato Paolo Ghiselli, intravede ora la luce alla fine del tunnel. La querelle giudiziaria che è stata costretta ad affrontare dal 2016 in avanti l’ha vista anche ricevere un decreto penale di condanna, a cui lei si è opposta, mandando avanti il procedimento sino ad ora.

Nella versione della 42enne, infatti, la reazione dell’ex amante non sarebbe stata altro che una ripicca nel momento in cui l’idillio tra i due era finito, vendicandosi anche per alcune vicende in ambito commerciale che avevano visto i due scontrarsi.

Oltretutto, lei, al tempo della relazione, viveva nell’appartamento di proprietà dell’uomo, con cui trascorreva spesso del tempo insieme, anche convivendo. Lui inoltre sarebbe stato molto generoso: come confermato dagli stessi figli del 58enne (avuti con la moglie) l’amante sarebbe stata “ricoperta di regali”. Tra questi anche il Rolex?