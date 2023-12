Rimini, “Sei mia, scrivi a tutti gli uomini della rubrica che sei fidanzata”: perseguita e prende a pugni in faccia la ex

«Fai un elenco di tutti i contatti di uomini che hai sul cellulare e sui social. Scrivi a tutti loro che hai un fidanzato e che non si devono azzardare a chiamarti o contattarti in qualunque modo». Sono solo alcune delle frasi e delle azioni che una donna residente nel Riminese, vittima della gelosia ossessiva del compagno nel frattempo divenuto ex, è stata costretta a subire per diversi mesi. Lui, un uomo di una quarantina di anni originario di un comune nel Napoletano, è ora in procinto di comparire a processo.

Il sostituto procuratore Luca Bertuzzi ha chiesto infatti il rinvio a giudizio, ipotizzando per l’uomo (difeso dall’avvocato Alessandro Sarti) i reati di stalking e lesioni personali aggravate.

Nel corso della relazione il 40enne non si era infatti risparmiato nemmeno aggressioni fisiche, colpendo la donna con spinte, schiaffi, strattonandola e lanciando a terra i suoi oggetti, minacciandola ed apostrofandola come “poco di buono” (per usare un eufemismo). L’exploit della violenza, però, si è verificata quando i due si sono rivisti, incontrandosi con una scusa, al tempo in cui la loro relazione era già terminata per volontà della donna. In quell’occasione, in preda alla gelosia, lui l’ha colpita con un pugno in viso e poi le ha stretto il collo tra le mani, immobilizzandola contro la porta. In seguito all’aggressione, la donna si è rivolta al Pronto soccorso, mostrando ai medici gli evidenti graffi ed ematomi che recava sul volto e sul collo, riportando una prognosi di cinque giorni.

La vicenda

I due protagonisti dell’ennesimo caso di violenza di genere all’interno delle mura domestiche hanno intrattenuto una relazione sentimentale per diversi mesi, senza che la storia sfociasse mai in un’autentica convivenza. La gelosia ossessiva che consumava il fidanzato ha poi convinto la donna a dire basta e lasciare il quarantenne, che, ovviamente, non si è rassegnato alla fine della storia, appostandosi di frequente sotto casa di lei, chiamandola o suonandole al campanello con la scusa di “farle un saluto”. Schiaffi e insulti erano invece all’ordine del giorno quando stavano insieme, così come i divieti impartiti alla fidanzata di vedere le sue amiche, di uscire di casa senza di lui e di avere qualsiasi contatto con altri uomini. Se capitava poi che un uomo, un collega o un amico le scrivesse, la donna era costretta a sentirsi descrivere come una persona che non vale niente, di facili costumi e “disponibile” verso gli altri (chiaramente, il tenore reale degli insulti era ben più colorito). Quando poi lui l’ha aggredita colpendola in volto e buttandola sul letto intimandole di “fare la fidanzata”, in risposta al rifiuto di restare a casa e non uscire, la donna ha maturato la convinzione di troncare la relazione.

Pochi giorni dopo, lo scorso 17 giugno, lui ha usato il pretesto di farsi portare un giubbotto che aveva dimenticato a casa sua per incontrarla. Dopo averle fatto qualche domanda sui suoi colleghi, improvvisamente l’ha colpita con un pugno e un schiaffo in faccia, per poi stringerle le mani alla gola. Proprio il referto dell’ospedale (ottenuto essendosi presentata dopo l’aggressione) insieme alle indagini condotte dalla Squadra mobile, sono risultate determinanti nell’avviare l’iter processuale a carico del 40enne napoletano. Lei, intanto, ha dovuto iniziare un percorso di terapia psicologica per rimettersi in sesto dopo i traumi e lo spavento subiti.