Rimini. Perseguita l’ex amante per anni e le manda un coltello dentro una busta

RIMINI. Sono bastate un paio di uscite insieme per generare in un riminese poco più che quarantenne un’autentica ossessione. Appostamenti sotto casa e fuori dai luoghi di lavoro, messaggi insistenti tanto da scrivere addirittura al marito della sua “amata” e alla sua migliore amica. Fino a piantare un coltello nella busta di una lettera lasciata sopra la buchetta della posta della casa coniugale. Una minaccia di morte esplicita, resa ancora più diretta dalle parole scritte di suo pugno nella missiva: “Inizia a temere per la tua vita”.

L’ossessione

L’inizio dell’incubo di una donna straniera fino a poco tempo fa sposata con un riminese è datato febbraio 2022. In quel periodo, mentre era in fase di separazione dal marito, la donna (una decina di anni in meno dello stalker) ha iniziato a intrattenere una relazione con un altro uomo. Dai messaggi in amicizia sui social e su Whatsapp i due sono passati agli appuntamenti, fino a quando, a marzo, hanno il primo e unico approccio fisico. L’interesse della ragazza a quel punto scende, decidendo di interrompere la relazione. Scelta che all’uomo non va giù per niente e inizia a fare di tutto per convincerla a stare con lui.

Si presenta sul posto di lavoro, la aspetta sotto casa, la segue nei suoi spostamenti. Lei cambia lavoro nella speranza di seminarlo, ma lui la pedina e non ci impiega tanto a scoprire dove svolge la nuova occupazione. E nel disperato tentativo di tenerla legata a sé prende anche versarle dei soldi sul conto in banca, consapevole delle difficoltà economiche che stava attraversando per via della separazione. Nel frattempo al suo indirizzo (in cui lei vive ancora insieme al marito) arrivano fiori, lettere d’amore, biglietti struggenti.

Tutto inutile

Resosi conto che “con le buone” non riusciva ad ottenere nulla, il quarantenne passa alle maniere forti. Inizia a mandare messaggi Whatsapp intimidatori alla donna che lo respinge, alla sua migliore amica, fino ad arrivare addirittura a scrivere al marito, “Sono capace di qualsiasi cosa, non costringermi a fare cose che non vorrei” “Se lei mi rifiuta - scriveva all’amica - la ripagherò con la stessa moneta. Lei pagherà le sue conseguenze, io le mie, ma io, ricordatevelo, non ho nulla da perdere”.

Messaggi a cui non aveva alcuna risposta, se non quella di vedersi bloccato sui social e tutti i canali di contatto possibili. Ed è così che è passato alle lettere. Alcune indirizzate anche al marito. È in quel periodo infatti che, appoggiata alla buchetta della posta, la coppia (ancora convivente) ha trovato un coltello adagiato su una busta contenente nuove ed esplicite minacce di morte. “Fossi in te inizierei a temere per la tua vita”.

“L’assistente sociale”

Ormai terrorizzata e non vedendo altra via per uscire dalla spirale di paura in cui era precipitata, la giovane donna (assistita dalle legali Chiara Baiocchi, per la pratica di separazione, e Martina Montanari per l’aspetto penale) sporge denuncia, temendo un’escalation di aggressività verso di lei e la figlia minorenne.

Purtroppo le attenzioni morbose dell’uomo non si placano e lei è costretta a divincolarsi tra cambi di lavoro, occhiate furtive dietro alle spalle, ansia e paura continue. Fino a quando, all’inizio di quest’anno, le capita di ricevere un’insolita quantità di telefonate sul cellulare da un numero sconosciuto (a cui per paura non risponde) e altrettante al luogo di lavoro. Dalla responsabile viene a sapere che una donna la cercava insistentemente dicendo di essere un’assistente sociale e di doverle parlare della figlia. Le due si sentono e la sedicente assistente sociale fissa un incontro in un centro commerciale a Viserba. Pur molto perplessa, la donna accetta, ma si presenta insieme a un amico, pre-allertando i carabinieri che le suggeriscono di registrare l’incontro.

Il dubbio che non si trattasse di una vera assistente sociale si trasforma immediatamente in certezza. “Lei deve ritirare la denuncia, altrimenti ...Dov’è? Dov’è?” chiedeva all’amico della trentenne, nascosta in bagno. Non avendo risposta, la “messaggera” si fionda nei bagni come una furia. La giovane scappa, l’altra la rincorre, ma per fortuna la vittima di stalking riesce a raggiungere il suo appartamento e barricarsi dentro mentre l’altra continua a suonare il citofono restando appostata per ore.

In attesa

A febbraio, quindi, alla prima denuncia fa seguito una seconda, sempre per minacce e atti persecutori, in cui viene chiesta l’applicazione della misura cautelare del divieto avvicinamento alla persona offesa.

Nonostante il passare dei mesi, nemmeno oggi gli avvistamenti dello stalker sono del tutto cessati. Viene visto ancora “gironzolare” intorno alla zona in cui la donna si è trasferita, dopo la separazione effettiva dal marito.

E ancora si attende anche l’arrivo della misura cautelare domandata con l’integrazione di querela che la donna ha sporto tre mesi fa assistita dalle sue legali.