Rimini, la Polizia arresta il figlio per spaccio, accoglie gli agenti fumando uno spinello

Vanno a casa del padre del ragazzo appena arrestato per detenzione di droga e sorprendono il genitore a fumare uno spinello nella camera da letto dove ha trasferito la piantagione di marijuana del figlio, come da disposizione ricevuta dal giovane prima di consegnare il proprio cellulare alla polizia. Rocambolesca con sfumature paradossali la cattura del 21enne, “vecchia” conoscenza delle forze dell’ordine proprio per i reati di spaccio e coltivazione di stupefacenti.

Inseguimento

Tutto inizia martedì poco dopo le 15 quando in via Matteucci gli agenti di un equipaggio dell’Ufficio prevenzione generale soccorso pubblico della Questura decidono di controllare gli occupanti di una Fiat gialla su cui viaggiano due persone. Quando la Volante intima l’alt, l’autista dell’utilitaria anziché fermarsi pigia sull’acceleratore e si dà alla fuga a forte velocità e con manovre ad alto rischio per lui ma, soprattutto, per gli altri conducenti che incontra sulla sua strada. Durante la corsa il passeggero seduto al suo fianco dal finestrino lancia un involucro recuperato al volo da un agente, poi risultato contenere poco più di 5 grammi di hashish. Finalmente in via Mantegazza la corsa dei fuggitivi che si trovavano a bordo della Panda intestata alla nonna 80enne dell’autista, anche lui un ragazzo di 21 anni con gli stessi precedenti del passeggero, è fermata. I guai acclarati con la droga autorizzano il pubblico ministero di turno Davide Ercolani a far perquisire le abitazioni della coppia di amici che nel frattempo si rifiutano di fornire i codici di sblocco dei rispettivi cellulari per evitare siano controllati.

Sorprese

Quando gli agenti si sono qualificati alla porta di casa, il padre del passeggero stava fumando uno spinello che asseriva essere di cannabis terapeutica, spento però frettolosamente in un bicchiere d’acqua. Il figlio intanto ai poliziotti comunicava che fino a poco tempo fa in camera teneva una pianta di marijuana ora smaltita. Un odore inconfondibile e tutta l’attrezzatura per la coltivazione, facevano però pensare altro. E grazie anche alle indicazioni del personale della Mobile entrato in quella casa per una perquisizione, gli agenti andavano sul balcone dove trovavano tre piante in piena fioritura. Il padre messo alle strette ha detto di averle spostate lui stesso dopo la telefonata «in codice rosso» ricevuta dal figlio.

Caso chiuso?

Assolutamente no. Due calzini pieni di hashish (2 etti circa) sono stati quindi trovati nella fodera del cuscino della camera del ragazzo dove sotto al letto e in un cassetto sono spuntati quasi 3.500 euro in contanti. Il retro di un quadro, invece, era stato scelto per nascondere un bilancino di precisione. Nel doppio fondo coibentato allacci per lampade e prese d’aria e nella camera dei genitori gli agenti rinvenivano tutta l’attrezzatura per la coltivazione della marijuana. Il padre ne ammetteva la proprietà dicendo che però era roba vecchia, legata a una vicenda datata; altra attrezzatura è stata quindi trovata in garage. Nulla è stato invece trovato nella casa dell’autista che per questo motivo se la è cavata con la denuncia a piede libero mentre l’amico è stato arrestato. Ieri, dopo la convalida, su richiesta del difensore l’avvocato Vincenzo Gallo, il giovane è stato scarcerato con obbligo di firma quotidiana in Questura. Il processo è stato aggiornato al 12 febbraio.