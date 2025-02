Rimini. «Il carabiniere e la moglie sono innocenti. La colpa? Conoscere uno dei rapinatori»

«Il carabiniere e la moglie rigettano ogni addebito: non hanno nulla a che vedere con la vicenda».

A parlare è l’avvocato Nicolas Roger Jean Cicchini, iscritto al foro di Milano, con studio anche nella città di Rimini. La tesi del difensore dei coniugi (uno in carcere, l’altra ai domiciliari) è che entrambi sono stati «invischiati a loro insaputa in questa terribile vicenda a causa della conoscenza, da parte del marito, di uno degli albanesi coinvolti».

Il militare, infatti, avrebbe conosciuto uno dei membri della banda di ladri professionisti nel negozio di fruttivendolo in cui lavora. Lì, tra una spesa e l’altra, avrebbero fatto conoscenza, parlando del più e del meno, e anche della «passione da parte di entrambi degli orologi di lusso, facendo magari commenti su chi possedeva cosa. Non certo un invito o un’indicazione per mettere un colpo a segno».

Secondo l’avvocato il 60enne, originario di Catanzaro ma da anni residente a Rimini, sarebbe estraneo ai fatti contestati.

«E’ tutto basato sulle interpretazioni fatte dalla polizia giudiziaria delle intercettazioni. Il carabiniere addirittura viene chiamato “maresciallo”, quando lui è solo appuntato, non maresciallo». «Io lo conosco da tempo - aggiunge - sono convinto della sua buona fede e della sua estraneità ai fatti: dalle intercettazioni non si evince il suo coinvolgimento».

Nemmeno il movente economico, secondo il difensore, avrebbe alcuna credibilità. «Tra quattro mesi sarebbe andato in pensione, avrebbe ricevuto anche il tfr. Perché avrebbe dovuto rischiare tutto per qualche migliaia di euro? (4mila quelli che secondo le indagini spettavano al “maresciallo” per la collaborazione nella rapina, ndr) ».

«Il mio assistito - conclude - ha sempre svolto onestamente la sua attività. Ritengo che avremo modo di chiarire la posizione. Non c’è traccia del fatto che abbia svolto materialmente la rapina o che abbia organizzato le azioni criminali».

Per quanto riguarda la moglie, che descrive come una donna «distrutta dalla notizia, a cui non è rimasto che piangere», Cicchini è ancora più tranchant. «Non sarebbe assolutamente in grado di ordire un piano criminale di questo tipo. E’ già molto provata da alcune vicende private che l’hanno scossa enormemente».