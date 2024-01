Rimini, calci e pugni in faccia per un telefono. Condanna a quasi 4 anni: in carcere

Calci e pugni per costringere il malcapitato a consegnare il cellulare, poi testate dentro l’auto di ordinanza della polizia, che per catturare lui e il compare ha dovuto anche fare uso dello spray al peperoncino. Martedì mattina, a meno di un anno di distanza dal fatto, per lui, un 35enne di origini marocchine, senza fissa dimora (difeso dall’avvocata Luigia Sagliocca), è arrivata la condanna: tre anni e otto mesi per rapina, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. In seguito all’arresto, pochi giorni dopo per lui era stata disposta la scarcerazione, ma il divieto dell’obbligo di firma gli è costato un aggravamento della misura cautelare, ragion per cui l’uomo rimarrà in carcere, nonostante la condanna sia inferiore ai 4 anni. Insieme al 35enne c’era anche un 33enne, sempre della stessa nazionalità, per il quale si procede separatamente, avendo scelto di proseguire con il rito abbreviato, a differenza del “socio” giudicato in immediato, con rito ordinario. Per quest’ultimo (difeso dall’avvocato Nicola Campana), l’appuntamento con la giustizia è per il prossimo marzo.

Violenta aggressione

Quella che ai passanti, alle 21.20 in via Dei mille, lo scorso 17 febbraio, era apparsa come una lite tra tre esagitati, si è rivelata presto una vera e propria rapina, perpetrata con l’obiettivo di strappare il cellulare a un uomo, (un 49enne, anche lui marocchino) la cui strada si è sfortunatamente incrociata con quella dei due malviventi.

Dopo essere stato avvicinato, il 49enne si è sentito rivolgere insistenti richieste di denaro e al suo diniego i due gli si sono scagliati contro con calci e pugni, anche in faccia, causandogli lesioni poi giudicate come lievi dai sanitari del Pronto soccorso dai cui è stato medicato. La furia del 35enne e del 33enne non si è placata nemmeno quando sono intervenuti gli agenti: per farli salire sull’auto di ordinanza hanno dovuto usare lo spray al peperoncino e una volta a bordo hanno preso a testate il divisorio all’interno dell’abitacolo, per poi aggredire con schiaffi e spintoni i poliziotti, una volta giunti in questura.