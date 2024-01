Riccione, “ostaggio” per un grammo di coca. In tre scampano maxi condanna

riccione

Hanno rischiato di passare 12 anni della loro esistenza in carcere. A pesare su di loro, tre giovani senegalesi di 20 e 26 anni, la condanna in primo grado per sequestro di persona a scopo di estorsione, oltre che rapina e spaccio di droga. Ma la Corte d’assise d’appello ha “ridisegnato” il reato, trasformandolo in tentata estorsione, riducendo la pena a due anni sei mesi.

Per tutti e tre le manette erano scattate all’alba del 23 agosto 2022 a Riccione, in zona Marano, dopo aver tenuto “in ostaggio” un 18enne, amico di un ragazzo che aveva preso da loro un grammo di cocaina senza pagarla, e a cui avevano sottratto il cellulare per contattare il cliente moroso.

L’ostaggio, però, una volta liberato, «verde dalla paura» (come testimoniato in udienza), aveva raccontato tutto alle guardie giurate della Vigilar di Fano che avevano contattato i carabinieri, facendo scattare l’arresto.

La Corte d’assise d’appello, ieri, ha però accolto la tesi dell’avvocato difensore Massimiliano Orrù, derubricando il reato in tentata estorsione, con la conseguenza di sgonfiare l’ammontare degli anni di carcere fino a due anni e mezzo, provocando così la diretta conseguenza di spalancare loro le porte della libertà.

I tre giovani, infatti, (tutti residenti nel Milanese) si trovavano due in carcere e uno ai domiciliari, e tutti e tre ora sono tornati in libertà. Per loro, inoltre, è stato revocato il provvedimento di espulsione dal territorio nazionale.

Una notte da paura

Quella notte di un anno e mezzo fa, fuori dai locali del Marano, l’amico del ragazzo che aveva (effettivamente) rubato la droga ai pusher era stato preso in ostaggio ed era stato costretto a consegnare un I phone 11 sotto minaccia di un coltello a serramanico. Per uscire da questa situazione si era offerto lui di pagare il debito. Ma il Bancomat non gli aveva dato i soldi. Per questo oltre a non restituirgli lo smartphone, lo avevano costretto a parlare con il fuggitivo che aveva supplicato di tornare sui propri passi altrimenti per lui sarebbero stati guai seri. Uno dei “sequestratori”, tra l’altro, al tempo del fatto, stava scontando gli arresti domiciliari per rapina a Milano, ma aveva però più volte violato gli obblighi.

