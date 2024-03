Ravenna, insulti e sputi in faccia ai genitori: processato e assolto

Intrattabile e ingestibile. Un colpo al cuore per un padre e una madre, costretti a subire gli scatti d’ira del figlio, ormai grande e ancora ospitato in casa. Ma a preoccuparli più di ogni altra angheria, era la possibilità che l’uomo si sfogasse con l’amato cagnolino. Alla fine hanno deciso di denunciarlo. Il processo per maltrattamenti in famiglia a carico di un 44enne residente a Marina di Ravenna si è concluso nei giorni scorsi con l’assoluzione da parte del giudice per l’udienza preliminare Andrea Galanti.

Risale all’inizio dell’anno scorso la denuncia sporta da madre e padre del l’imputato, contemplando nelle accuse anche gli scontri con il fratello, più volte intervenuto in difesa dei genitori. Fatti che si sarebbero protratti per almeno 4 anni, e che avevano portato la Procura a chiedere la condanna a un anno. Fra gli episodi riferiti alle forze dell’ordine ce n’era uno di fine gennaio 2023, quando , all’interno del ristorante di famiglia, se l’era presa con i familiari e con l’arredamento. E per cosa? Pretendeva di avere 250 euro. Denaro con il quale i parenti avevano forti sospetti che avrebbe acquistato droga. Nel marzo successivo avrebbe tentato di sputare in faccia alla madre, insultandola e aggredendola, salvo poi scontrarsi con il fratello, intervenuto in difesa della donna. E ancora, il giorno successivo sempre in casa avrebbe nuovamente insultato i genitori di fronte agli agenti, intervenuti su loro chiamata. A spingerli a sporgere denuncia è stato soprattutto il timore per l’incolumità del cane, registrato all’anagrafe canina a nome dell’uomo ma in realtà sempre accudito dai genitori. Finito a processo, i legali del 44enne, gli avvocati Samuele De Luca e Giorgia Toschi hanno insistito sul fatto che le asserite violenze non fossero mai sociate in vere e proprie aggressioni fisiche, limitandosi a meri litigi verbali. Il ritiro della querela da parte di entrambi i parenti, ha infine portato all’assoluzione.