Ravenna, giovedì nuovo sbarco di migranti. Attese 71 persone a bordo della Ong Life Support

Nuovo sbarco di migranti al porto di Ravenna. Giovedì prossimo sulle banchine del Candiano è atteso l’arrivo della nave Ong Life Support. Stando a quanto reso noto dalla Prefettura a bordo ci sono 71 persone: 70 uomini e 1 donna, 3 i minori. L’arrivo è previsto alle 8 del mattino quasi certamente alla banchina del Terminal Crociere di Porto Corsini. La nave si trova attualmente a sud di Malta. Domani il Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa terrà una prima riunione di coordinamento con tutti gli enti coinvolti per organizzare la macchina dell’accoglienza. Si tratterà del nono sbarco a Ravenna, il secondo per la Life Support di Emergency che era già attraccata a Ravenna il 25 settembre dello scorso anno con 28 persone a bordo. In totale saranno 939 i migranti giunti al Porto di Ravenna a partire dal 31 dicembre 2022.