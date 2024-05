Ravenna, bullizzato sullo scuolabus: 12enne preso a pugni e insultato da 4 ragazze

Preso a pugni, offeso, bullizzato sullo scuolabus da quattro ragazzine di terza media. Il motivo? Uno zaino spostato da uno dei pochi sedili liberi rimasti, senza chiedere prima il permesso alla proprietaria. La vicenda avvenuta il 19 aprile scorso lungo una linea del trasporto scolastico del forese è costata a 5 giorni di prognosi a un 12enne, e ha portato i genitori del bambino a sporgere querela ai carabinieri di Ravenna. La segnalazione è al momento contro ignoti, ma proprio ieri l’istituto ha indetto un consiglio di classe straordinario per prendere provvedimenti disciplinari nei confronti di una studentessa. Massima riservatezza sul caso specifico, ma il sospetto è che si tratti proprio di una delle protagoniste della vicenda.

L’episodio, così come raccontato dai genitori della vittima, si è verificato all’uscita da scuola, verso le 13.15. A quell’ora il 12enne attendeva lo scuolabus insieme alla sorellina più piccola. Sarebbero dovuti scendere come d’abitudine in un paese a pochi chilometri di distanza, dove ad attenderli c’era la nonna. I posti a sedere erano tuttavia esauriti, tra giubbotti, zaini e studenti stravaccati. Tra questi le quattro adolescenti, già prelevate da un’altra sede dello stesso istituto comprensivo. Per sedersi il bambino avrebbe deciso di spostare una delle borse da un sedile, appoggiandola a terra. Un gesto sufficiente a mandare su tutte le furie una delle ragazze all’ultimo anno delle medie, la quale lo avrebbe aggredito da dietro sferrandogli prima un pugno alla testa, poi un successivo colpo alla nuca con un cellulare; infine gli avrebbe preso il trolley con telaio in acciaio e pieno di libri, scaraventandoglielo sulla schiena. Il tutto, condito da insulti e frasi denigratorie sull’aspetto fisico del malcapitato, proferite anche dalle amiche della minorenne.

