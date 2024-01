Rapina al supermercato: arrestato un 28enne a Gatteo

Nel corso della serata dei martedì, i carabinieri della stazione di Longiano hanno arrestato un cittadino 28enne marocchino per rapina. I militari, nel corso di un ordinario servizio perlustrativo, sono stati allertati dalla centrale operativa di recarsi il più velocemente possibile nella zona del Famila Market di S. Angelo di Gatteo, dove poco prima era stata consumata una rapina. Il 28enne, dopo aver asportato ed occultato all’interno della propria giacca alcune bevande alcoliche, alle casse si era rifiutato di pagare la merce ed aveva spintonato violentemente le addette alla vendita (che si erano avvedute della sottrazione dei prodotti). Poi si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

Le immediate ricerche esperite dai carabinieri mediante l’impiego di più pattuglie delle dipendenti stazioni e del Nucleo Operativo e Radiomobile, hanno consentito di rintracciare il ragazzo e di sottoporlo a perquisizione personale. Alcune persone lo avevano inseguito fuori dal supermercato mentre cercava di scappare in bicicletta. E per non essere seguito lui aveva anche minacciato un testimone dell’accaduto con un coltello. Quando i carabinieri lo hanno individuato e perquisito, gli hanno trovato addosso la merce rubata, successivamente restituita al legittimo proprietario. Accompagnato in caserma, il 28 enne è risultato, all’esito degli accertamenti dattiloscopici, irregolare sul territorio nazionale e, pertanto, è stato arrestato per rapina impropria e denunciato per la violazione dell’art.10 bis del T.U. Sull’immigrazione. Ora è in carcere a Forlì in attesa del processo futuro per rapina.