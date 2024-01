Raid vandalici di notte a S. Angelo di Gatteo

Vandalismi notturni a Sant’Angelo. Due notti fa nella fazione si sono registrati danneggiamenti ad alcune autovetture ed il rovesciamento di contenitori della raccolta dell’organico.

La protesta

Vari bidoni dell’umido sono stati rovesciati, con i sacchi aperti, mentre al ponticello di legno della Rigossa il palo di cemento risulta rovesciato e due staccionate rotte. Anche in via Erbosa i cassonetti di plastica e carta sono stati spalancati, mentre alcune auto sono state cosparse di rifiuti. Per gli atti vandalici ci sono proteste anche sui social. «Complimenti ai fenomeni che si sono divertiti stanotte a vandalizzare le nostre strade - è il commento dei residenti -. Oltre che a rovesciare rifiuti sulle auto anche a rompere sacchetti e spargerli per strada. Evidentemente non hanno altro di meglio da fare o hanno ricevuto una educazione esemplare. Per non parlare dei controlli per strada da parte delle forze dell’ordine che sono praticamente inesistenti a Sant’Angelo».

Il sindaco risponde

«È un atto grave che non può essere ricondotto ad una semplice bravata - afferma il sindaco di Gatteo, Roberto Pari -. Ritengo però giusto fare alcune precisazioni, dal momento che anche in momenti poco piacevoli è comunque necessario mantenere la lucidità e affrontare le cose oggettivante. Sin da subito ho preso contatti con i carabinieri, competenti per l’ordine pubblico, chiedendo una maggiore presenza, così da mantenere più alta l’attenzione e cercare di evitare il ripetersi di questi episodi. Sono però rammaricato nel constatare come ogni occasione venga utilizzata per fare la solita polemica politica sterile e fine a se stessa. Ognuno la pensa come vuole ed è libero di dire ciò che ritiene, tuttavia come sindaco penso sia doveroso evidenziare la verità delle cose».

Invito a non strumentalizzare

«Su questa vicenda - tiene a chiarire il primo cittadino - la gestione della Polizia locale in Unione o in Comune non c’entra assolutamente nulla. Questo perché i servizi notturni, fuori dal periodo estivo in cui si hanno a disposizione anche gli stagionali, non sono mai stati garantiti con continuità, neppure quando il servizio era in Unione. I casi in cui ciò è stato fatto, riguardavano eventi sporadici e programmati, specialmente per controlli stradali.

Oltretutto il turno notturno, anche se istituito, cessa all’una di notte, non è ipotizzabile avere a disposizione un servizio 24 ore. Specifico anche in questa sede che, tra le altre cose, il fatto di aver riportato la Polizia locale in Comune garantisce di poter impiegare meglio le risorse a disposizione. Sicuramente si può fare sempre più e sempre meglio per assicurare la migliore vivibilità possibile delle nostre frazioni, ma da chi ricopre incarichi pubblici in Consiglio comunale mi aspetterei una maggiore conoscenza della materia e della situazione».

Non graditi poi alcuni toni: «I miei standard di cosa sia utile alla comunità sono diversi da quelli dell’opposizione. Al di là comunque di queste vicende politiche - conclude il sindaco - farò sempre quanto in mio potere per il bene della nostra comunità tenendo conto, necessariamente, dei limiti in cui incorre la competenza comunale».