Raid no vax: devastata la sede universitaria di Cesena. Lattuca: «Faremo di tutto per individuarli» VIDEO GALLERY

Blitz nella notte: la sede del campus universitario di Cesena è stata devastata completamente, nella quasi totalità del suo perimetro, da deliranti scritte no vax: inneggianti all’anti vaccinismo, al negazionismo delle malattie (come ad esempio l’aviaria (ed all’opposizione alla presenza “nell’etere” del 5G telefonico. Sul posto il personale dell’ateneo, una volta aperta la struttura e verificato l’atto vandalico, ha convocato le forze dell’ordine per sporgere subito formale denuncia contro l’accaduto.

«Le scritte ingiuriose e deliranti apparse nel nostro campus universitario – commenta il sindaco Enzo Lattuca – sono un atto gravissimo e inaccettabile. Tali atti di vandalismo e di inciviltà non solo rappresentano una violazione del rispetto reciproco, ma rappresentano un attacco alla comunità accademica, che si fonda sul sapere scientifico e sul valore del dialogo e del confronto tra idee. Esprimo la mia totale solidarietà all’Università di Bologna e al coordinatore del Campus di Cesena, il professor Mirko Viroli. Sia chiaro, nessuno si farà intimidire e non tollereremo mai atti che alimentano odio, discriminazione o intolleranza. Insieme alle Forze dell’ordine faremo di tutto affinché i responsabili di questo atto vandalico vengano individuati».