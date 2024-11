Pestati dal branco a Longiano durante la festa di Halloween: denunciati per lesioni 5 minorenni

Approfittando della confusione e della ressa in occasione dei festeggiamenti di Halloween, un gruppo di giovanissimi, tutti minori tra i 13 e i 15 anni, aveva deciso di prendere di mira i ragazzini più piccoli. I giovani autori, esaltati e travisati con maschere stile horror come descrritto dal Corriere Romagna nelle scorse settimane, ad un certo punto hanno preso di mira, senza alcun motivo e solo per spirito di prevaricazione, un ragazzino 13enne, che avevano circondato e iniziato a minacciare e insultare. Il fratellino più grande, 15enne, era intervenuto in sua difesa ma a questo punto i giovani, forti della superiorità numerica del branco li avevano aggrediti e picchiati entrambi. Ad avere la peggio è stato il 15enne, colpito con calci, pugni e una testata in volto dagli aggressori, che poi si sono dileguati nelle strade circostanti pensando di farla franca. Entrambe le vittime hanno dovuto ricorrere alle cure del Pronto soccorso. Il 15enne per le lesioni subite a causa dell’aggressione, è stato anche operato al volto ed ha avuto una prognosi di 30 giorni. I genitori dei ragazzi aggrediti si sono rivolti ai Carabinieri della Stazione di Longiano, presentando denuncia il giorno successivo. I militari hanno iniziato immediatamente le indagini necessarie a individuare i responsabili, e partendo dalle informazioni fornite dalle vittime, incrociando i dati in loro possesso acquisiti durante i controlli del territorio e con l’attività informativa con le descrizioni fornite e le immagini di alcune telecamere presenti, hanno individuato i componenti della “banda”. Si tratta di 5 minorenni, tutti della zona, che ora sono stati denunciati all’Autorità giudiziari minorile per i reati di lesioni personali aggravate, violenza privata minaccia e percosse.