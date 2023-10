Per l’affondamento del Lugarain a Ravenna in tre alla sbarra dal giudice

Una tragedia sfiorata. E ora in tre sono chiamati a risponderne. Si tratta del comandante e del primo ufficiale di coperta del mercantile “Mika”, che insieme al comandante del peschereccio “Lugarain” sono finiti a processo per l’incidente in mare avvenuto il 19 ottobre del 2022 a 11,5 miglia dalla costa (circa 21 chilometri), in linea con l’imboccatura del porto di Ravenna. Nell’impatto, il peschereccio affondò. Nel febbraio scorso hanno ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini preliminari e ieri, difesi dagli avvocati Claudio Cicognani, Luigi Gualtieri, Cristiano Alessandri, Anna Novelli e Simone Bassi, sono comparsi davanti al giudice per l’udienza preliminare Corrado Schiaretti.

Secondo le prime ricostruzioni, se i due comandanti si fossero attenuti alle disposizioni della Capitaneria, rispettando le direttrici di traffico navale, precedenze e prescrizioni ampiamente divulgate e riportate sulla cartografia nautica ufficiale, la collisione non si sarebbe verificata. Era accaduto intorno alle 5:25. Prima lo scontro, con lo stridere dei due scafi entrati in collisione; poi il tentativo di evitare l’inevitabile, cercando di rimorchiare il peschereccio verso il porto mentre nel frattempo l’equipaggio, composto da cinque pescatori salpati da Cesenatico. Il “Lugarain” invece colò a picco in un punto dal fondale profondo 25 metri, rendendo necessario un successivo recuperò oltre al controllo di possibili sversamenti dallo scavo lungo 24 metri per 6 di larghezza, di certo fra i più grandi presenti nel porto cesenaticense. Imponente, in confronto, il “Mika”, 82 metri battente bandiera danese e proveniente dalla Croazia con un carico di rocce calcaree destinate allo scalo bizantino.

Così si arriva alle contestazioni mosse dal sostituto procuratore Monica Gargiulo al termine delle indagini condotte dalla Capitaneria di porto. Devono rispondere di naufragio; nello specifico, comandante e primo ufficiale della motonave non avrebbero mantenuto condotte di navigazioni prudenti utilizzando tutte le accortezze e le strumentazioni utili ad evitare l’impatto, compresa la procedura “SST” che regola il flusso del traffico navale, omettendo di dare la precedenza al peschereccio. Quest’ultimo invece - per l’esattezza il comandante - si sarebbe spinto a pescare in un’area interdetta. Pur sventato il rischio inquinamento, a tutti è contestato il fatto di avere messo a repentaglio le acque con l’affondamento del “Lugarain”. L’udienza è stata rinviata a febbraio.