Notte Rosa 2024: omaggio al ballo e al compleanno del liscio

Dal 5 al 7 luglio prossimi la Romagna si trasformerà nel più grande dance floor a cielo aperto d’Italia. Sarà una Notte Rosa nel segno del ballo - nelle sue mille forme ed accezioni, dai ritmi folk alla danza sportiva, dal country al liscio, dalla disco dance all’hip hop, dal rock all’indie hop, passando per il mondo del clubbing e delle discoteche - quella che porterà le province di Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna e Ferrara a scatenarsi fino all’alba in una grande festa collettiva lungo i 110 km di costa, passando per le piazze delle grandi città della Riviera trasformate in gigantesche balere fino ai piccoli borghi.

“Weekend Dance”, il claim ideato da Claudio Cecchetto per ispirare la 19esima edizione del Capodanno dell’estate, è stato svelato in anteprima nel corso dell’ultima riunione del Consiglio d’amministrazione di Visit Romagna, che si è tenuto oggi - lunedì 22 gennaio - alla presenza del presidente di Visit Romagna Jamil Sadegholvaad, del direttore Chiara Astolfi, dei componenti del Consiglio d’Amministrazione e della cabina di regia.

Non mancheranno iniziative dedicate al racconto del distretto romagnolo del ballo che ha spopolato in Europa negli anni ‘80/90, mostre sulla storia del ballo in riviera, sui dj, sul futuro della musica. Un viaggio a passo di danza che comincia da uno dei simboli della ‘romagnolità del mondo’: la grande tradizione del liscio, vera e propria colonna sonora della Romagna, un mito inossidabile che accomuna generazioni lontane nel tempo. Nel 2024 ricorrerà il 70esimo anniversario di Romagna Mia, colonna portante della storia della musica italiana e della Romagna, emblema del connubio tra musica e ballo, performance live e flash mob. La Notte Rosa e la Romagna metteranno dunque al centro la celebrazione del liscio, dei suoi protagonisti e delle sue orchestre.