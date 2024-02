Niente pioggia fino a giovedì e qualità dell’aria scarsa: proseguono le limitazioni in Romagna

Continua l’inverno mite con assenza di precipitazioni in Romagna. La pioggia dovrebbe tornare a vedersi da giovedì prossimo, con una situazione di instabilità che durerà qualche giorno. Per martedì, Arpae Emilia-Romagna prevede inizialmente nuvolosità irregolare con addensamenti soprattutto sul settore occidentale dove saranno possibili deboli ed isolati rovesci. Tendenza ad ampie schiarite nel corso della giornata. Foschie dense e locali banchi di nebbia tra la notte ed il mattino lungo l’asta del Po e zona costiera. Per mercoledì, foschie dense e nebbie sulle pianure a ridosso del Po e zona costiera in dissolvimento nel corso della mattinata; sul resto della regione nuvolosità alta e sottile con buone condizioni di irraggiamento. In serata aumento della nuvolosità su tutto il territorio con possibilità di qualche debole precipitazione sui rilievi. Da giovedì saranno concrete le possibilità del ritorno della pioggia.

Lo smog non se ne va

Emergenza smog senza fine in Emilia-Romagna. Le previsioni per i prossimi giorni sulle concentrazioni di polveri sottili hanno portato all’ennesima allerta, con la proroga dei provvedimenti emergenziali. Tutta la regione resta dunque in “rosso” almeno fino a mercoledì 21 febbraio (compreso), quando è prevista la prossima giornata di controllo. Nella giornata di ieri, domenica, ha superato la soglia dei 100 microgrammi per metro cubo di Pm10 la centralina di Modena Giardini, col valore di 101 su media giornaliera (ma sabato è andata peggio: 111 microgrammi). E’ il dato peggiore in regione per quanto riguarda la giornata di ieri, ma i valori registrati sono simili da Piacenza (99 microgrammi della centralina Giordani-Farnese) fino a Rimini (97 in via Flaminia).

Bassa qualità dell’aria

Nel frattempo, sulla base delle previsioni di Arpae anche nelle giornate di domani, martedì 20 e mercoledì 21 febbraio saranno in vigore le limitazioni ulteriori previste dal Piano aria integrato regionale (mercoledì 21 febbraio sarà emesso il nuovo bollettino, che darà indicazioni per i giorni successivi).

Le principali ulteriori limitazioni

• dalle 8.30 alle 18.30 lo stop alla circolazione di tutti i veicoli diesel euro 5, oltre ai divieti già ordinariamente previsti (si ricorda però che le limitazioni strutturali ed emergenziali alla circolazione dei veicoli diesel euro 4 e le limitazioni emergenziali alla circolazione dei veicoli diesel euro 5 non si applicano ai residenti nei comuni alluvionati fino al 31 marzo)

• temperatura fino ad un massimo di 19°C (+ 2 di tolleranza) nelle case, negli uffici, nelle attività ricreative, di culto, commerciali e sportive e 17°C (+ 2 di tolleranza) nei luoghi che ospitano attività produttive e artigianali, esclusi ospedali ed edifici assimilabili, scuole ed edifici assimilabili)

• divieto di uso (in presenza di impianto alternativo) di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa con classe di prestazione energetica ed emissiva inferiore a 4 stelle

• divieto di combustione all’aperto (falò, barbecue, fuochi d’artificio)

• divieto di spandimento di liquami con tecniche non ecosostenibili.