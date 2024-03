Morto dopo il pestaggio in casa a Cesenatico: nipote assolta al secondo Appello

La nipote dell’87enne, Paola Benini residente a non molta distanza dalla casa che era dell’uomo, in primo grado a Forlì era stata condannata per omicidio a 24 anni di reclusione. Una sentenza modificata poi a 21 anni, con uno sconto ricevuto in secondo grado.

La storia per la sua efferatezza è nota anche fuori dai confini di Cesenatico. Alfredo Benini, morì ad 87 anni, mesi dopo le lesioni subite durante un’aggressione tra le mura domestiche. Qualcuno era entrato a casa sua e lo aveva picchiato lasciandolo sanguinante a terra. Persone che lui, ipovedente, non era in grado di riconoscere.

In particolare il rinvio ad un nuovo Appello era stato deciso esaminando come fossero state valutate fino a quel momento dai giudici le dichiarazioni rese dalla vittima nei giorni e nelle settimane prima di morire in ospedale.

Benini era una persona con minorate capacità visive, che era stato aggredito in casa e colpito anche alla testa. Sia ai primissimi soccorritori del 118 che successivamente durante il ricovero ospedaliero, aveva dichiarato di essere stato picchiato da degli «sconosciuti». Uomini, dunque, e non una persona che potesse in qualche maniera essere accostata a sua nipote.

Per l’accusa invece Benini non aveva le capacità visive e di percezione di quanto gli era accaduto per poter essere attendibile in quanto affermava. Così come per le parti civili, i parenti di Alfredo Benini (rappresentati dagli avvocati Raffaele Pacifico e Simona Arrigoni) che, convinti della colpevolezza della nipote, avevano chiesto 900mila euro di risarcimento per l’omicidio.

L’aggressione dell’ipovedente di 87 anni risale al 15 ottobre 2017 tra l’esterno e l’interno della casa dove abitava, in via Saltarelli. L’anziano era subito apparso in gravissime condizioni ed era sopravvissuto per alcuni mesi, senza mai riprendersi completamente dalle ferite sia a livello fisico che psicologico, prima del decesso avvenuto il 13 maggio 2018.

La tesi accusatoria è sempre stata quella di una azione determinata da un movente di natura economica, con i rapporti tra parenti che si erano deteriorati e con lo zio che voleva estromettere la nipote da lasciti futuri. Gli avvocati di Paola Benini in oltre 6 ore di requisitoria hanno anche in questo secondo Appello evidenziato come la vittima non avesse mai indicato la presenza della nipote tra coloro che l’hanno aggredito. Nipote sulla quale gli indizi gravi, precisi e concordanti che avevano portato alla sua condanna nei precedenti processi, non potevano essere considerati tali. Le motivazioni dell’assoluzione, nei dettagli, emergeranno soltanto col deposito della sentenza, per il quale la Corte d’Appello si è presa 90 giorni di tempo.