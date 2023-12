Misano, lanciano pietre dal cavalcavia contro le auto e si filmano col telefono: denunciati due 15enni

Giovedì pomeriggio i Carabinieri di Misano Adriatico hanno segnalato due 15enni italiani in relazione alle ipotesi di reato di “danneggiamento” e di “getto pericoloso di cose”, poiché indiziati di aver lanciato, giù dal cavalcavia di via del Mare, pietre in direzione delle autovetture in transito, in quattro distinte occasioni a decorrere dal 13 dicembre.

Ad allertare i militari dell’Arma sono state le denunce presentate da tre persone che, in frangenti distinti, si presentavano presso la Stazione Carabinieri, esponendo situazioni pressoché identiche, pur verificatesi in giorni differenti: tutti e tre, infatti, riferivano che, dopo essere transitati attraverso il sottopasso di via del Mare, una volta usciti dalla galleria, venivano colpiti da sassi in caduta dall’alto, con conseguenti danneggiamenti ai parabrezza e alla carrozzeria.

I Carabinieri di Misano Adriatico hanno avviato una serie di mirati servizi di osservazione fino a quando, giovedì scorso, riscontravano la presenza dei due giovanissimi. I minori, dalla sopraelevazione di via del Mare, erano intenti a lanciare indisturbati pietre in direzione delle macchine che percorrevano la via sottostante, nonché contro una cabina elettrica nei paraggi. Fermati ed identificati, i due consegnavano spontaneamente i propri telefoni cellulari: nei dispositivi erano presenti in particolare video registrati dai due minorenni mentre erano all’opera nelle fasi delle loro precedenti “bravate” ipotizzate. In relazione alle vicende in questione, i militari dell’Arma hanno denunciato a piede i due giovanissimi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Bologna, mentre sono tuttora in corso gli accertamenti finalizzati all’individuazione di eventuali ulteriori co-indagati.