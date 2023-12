A vincere è sempre il banco. A perderci, dal punto di vista economico ma anche in salute, la maggior parte di chi scommette. In media, neonati compresi (che non effettuano puntate), nei giochi on line i romagnoli lasciano uno stipendio ogni anno, con profonde differenze tra chi riesce a gestire le puntate e chi invece, per dipendenza patologica, a suon di all-in finisce sul lastrico.

L’articolo completo sul Corriere Romagna in edicola