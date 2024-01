Meteo Romagna, venerdì allerta arancione per criticità costiera

Venerdì allerta meteo in tutta la costa romagnola. Dalla mezzanotte di oggi, giovedì 18 gennaio, alla mezzanotte di domani, venerdì 19, sarà attiva l’allerta meteo numero 12 arancione per stato del mare e gialla per vento e criticità costiera, emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna. Per la giornata di venerdì 19 gennaio sono previsti sulla pianura nord-orientale e sulla costa venti di burrasca moderata (62-74 km/h) da nord est dalla tarda mattinata o primo pomeriggio. Il mare sarà agitato al largo con altezza d’onda superiore a 3,2 metri e direzione d’onda da nord-est. Le condizioni del mare sotto costa potranno generare fenomeni di erosione del litorale. “Raccomando - dichiara il sindaco di Ravenna Michele de Pascale in una nota – la massima attenzione e di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso, non accedere a moli e dighe foranee, prestare particolare attenzione nel caso in cui si acceda alle spiagge e fissare gli oggetti sensibili agli effetti del vento o suscettibili di essere danneggiati.