Meteo in Romagna, la più lunga sequenza di mesi caldi degli ultimi 100 anni

RAVENNA. Il mese di settembre appena terminato non è tra i più caldi degli ultimi 100 anni in Romagna. A dirlo è il meteorologo Pierluigi Randi con un post su Facebook nel quale fa il punto della situazione. «Il settembre romagnolo 2025», spiega però il presidente Ampro, «è stato più caldo rispetto alla media climatologica (sai che novità) con un’anomalia di temperatura media mensile di +1,5°C rispetto al trentennio 1981-2010 e di +1,4°C rispetto al trentennio 1991-2020».

«La notiziona», dice Randi, «è che il suddetto è fuori dai primi dieci mesi di settembre più caldi degli ultimi 100 anni, essendosi piazzato undicesimo, principalmente grazie alla raffreddata intercorsa a partire dal giorno 22. L’anomalia è comunque di rilievo, ma già non essere nei primi dieci, di questi tempi, è quasi un’anomalia nell’anomalia».

Ma le buone notizie finiscono qui. «Con settembre 2025», spiega Randi, «siamo giunti al ventottesimo mese consecutivo più caldo del normale (due anni e 4 mesi), dal momento che l’ultimo mese allineato alla norma fu il maggio 2023 e quello appena più freddo fu l’aprile 2023. Si tratta della più lunga sequenza di mesi consecutivamente caldi di cui si abbia traccia a partire dal 1926 (100 anni) e, peraltro, la sequenza è ancora in corso. Sul fronte delle precipitazioni esse sono state complessivamente inferiori alla media climatica con un -27,4% su base romagnola, ma con notevole variabilità temporale e spaziale: elevate e superiori alla norma sono state nel Faentino e in alcune aree del Ravennate orientale; scarse sul Forlivese-Cesenate. Alcuni eventi di pioggia occorsi nel mese sono da ritenersi del tutto estremi, ma a questo ci dovremo fare il callo, tant’è che tra ieri sera e la mattinata di oggi si sono registrati accumuli superiori a 100 mm sulla costa ravennate settentrionale».