Maxi incendio tra le colline di Borello di Cesena e Gualdo di Roncofreddo - VIDEO

Dalle 15 i vigili del fuoco di Cesena coadiuvati anche dall’elicottero Drago 151 stanno lavorando alacremente per spegnere un incendio di vaste dimensioni che sta bruciando le colline ai confini tra la zona di Borello (e del Comune di Cesena) e quella di Gualdo di Roncofreddo. Per cause al vaglio anche dei carabinieri forestali una porzione collinare prevalentemente fatta di sterpi e vegetazione incolta ha preso fuoco attorno alle 14. Sospinte dal vento le fiamme sono arrivate fino al Borgo Magalotti dove i residenti hanno dato per primi l’allarme quando ormai l’incendio era già molto esteso. È in quella zona che poi si sono concentrati, all’arrivo in emergenza, i vigili del fuoco che stanno continuando a monitorare e spegnere da ore un fronte vasto di numerosi (ed ancora da quantificare) ettari. Con lanci di acqua prelevata da un vicino invaso da parte dell’elicottero.