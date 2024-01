Mattarella: “I ragazzi che spalavano il fango cantando Romagna mia sono un esempio per l’Italia”

Nel suo discorso di fine anno, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha citato anche la rovinosa alluvione del maggio scorso in Romagna, lodando l’impegno di giovani e volontari di tutte le età: “Possiamo dare tanto alla nostra Italia, con il servizio civile e l’impegno di tutti i giorni. Non facciamoci vincere dalla rassegnazione o dall’indifferenza. Cerchiamo quello che unisce e non quello che divide. Ho visto valori importanti nella voglia di ripartire della gente di Cutro e nella operosa solidarietà dei ragazzi che dopo l’alluvione spalavano il fango cantando Romagna mia. Sono stati un grande esempio per tutti”.