Martellate e orecchio staccato a morsi alla moglie: il 55enne resta in carcere per tentato omicidio

«Sono scappato per paura. Un litigio c’è stato ma non avevo alcuna intenzione di ucciderla. Quando mi sono reso conto che le avevo fatto parecchio male sono fuggito per paura».

È stato convalidato ieri mattina davanti al gip di Milano Alberto Carboni l’arresto del 55enne di origini albanesi, accusato di tentato omicidio nei confronti della moglie.

L’uomo, difeso dall’avvocato Matteo Paruscio del foro di Rimini, ha parlato al Gip raccontando la sua verità sull’accaduto. A farlo agire, stando alla ricostruzione degli investigatori, sarebbe stato un moto di gelosia. L’uomo vive a in Italia ed in Romagna (a San mauro Pascoli) da più di 40 anni e la sua fuga è durata tre settimane e mezzo prima di essere rintracciato a Milano. Pare non fosse la prima volta che alzava le mani, sempre per motivi di gelosia. Ma in aula ha negato con forza di aver agito per uccidere. La moglie era rientrata a casa dopo aver fatto delle commissioni e lo aveva trovato, stando alla ricostruzione dei carabinieri, appostato dietro ad una porta. La donna è finita in ospedale con lesioni truci: presa a martellate e con un orecchio staccato a morsi. A trovarla a terra priva di sensi era stato il figlio in un secondo momento: né lui né sua sorella erano in casa al momento dei fatti.

Ora la donna (della cui vicenda ieri si è occupata anche la trasmissione Rai “La vita in diretta”) si trova in regime di protezione per effetto delle leggi varate sul “codice rosso”. È ancora convalescente. Al marito invece il Gip ha confermato la misura delle detenzione in carcere in attesa di giudizio. Così come in aula sono state confermate le ipotesi accusatorie di tentato omicidio. Per ora il 55enne resterà in cella a Milano. Anche se potrebbe presto essere trasferito in cella a Forlì: dove sarà più vicino alla sede della magistratura che dovrà giudicarne l’operato e dove potrà eventualmente ricevere visita dal suo avvocato e dai suoi familiari.