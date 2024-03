LUGO. Un episodio di intossicazione da monossido carbonio si è verificato ieri sera in un’abitazione a San Lorenzo di Lugo, in via Lunga Inferiore. Tutti i componenti del nucleo famigliare hanno accusato svenimenti e malori. Ad accorgersi di quanto successo è stata la moglie di un uomo, trovato in gravi condizioni, al momento di rientrare a casa. Pare che ad originare l’intossicazione sia stato un braciere acceso per riscaldare l’abitazione.