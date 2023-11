Lite in strada a Gambettola: minorenne accoltellato rischia di perdere un dito

Una furiosa lite in strada sulla quale sono in corso indagini. E un minorenne ricoverato dopo aver subito una coltellata ad una mano, con la dolorosa prospettiva di poter perdere un dito della stessa.

Un episodio di sangue che ha coinvolto quanto meno un minorenne (17 anni) ed un neo maggiorenne, quello avvenuto due notti fa nella zona di via Kennedy, a Gambettola. I protagonisti per ora hanno detto poco o niente di quanto accaduto. Se non dare ai primi soccorritori del pronto soccorso all’ospedale Bufalini di Cesena indicazioni generiche sul “come” si erano procurati le lesioni. I carabinieri di Longiano, che a quell’ora della notte stavano monitorando anche la zona di Gambettola, ora indagano per cercare di capire cause e conseguenze complete della vicenda. Per tentare di chiarire soprattutto se si sia trattato “solo” di uno scontro a due o di una rissa (che quindi avrebbe coinvolto anche altre persone poi dileguatesi). Cosa per ora esclusa.

Mancava poco alle 3 di due notti fa. Da quel poco che hanno riferito i protagonisti della vicenda sembra che i due possano essersi affrontati in strada per “questioni legate ad una ragazza”. Una sorta di duello d’onore (al quale gli investigatori per ora non sanno se credere o meno). Con l’effetto finale che 17enne è stato colpito da una coltellata sferrata dall’avversario.

Il coltello è stato sequestrato e sia il maggiorenne che il minorenne sono finiti in ospedale. Il primo dopo le cure è stato dimesso per le contusioni multiple subite nello scontro fisico. Il secondo è ricoverato nel reparto di ortopedia con una profonda ferita da taglio al dito di una mano. Ed i sanitari che stanno valutando se poter cercare di salvare il dito o se sarà necessario amputarlo chirurgicamente. Le ipotesi di reato su cui si indaga sono di lesioni aggravate.