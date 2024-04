La riscoperta della voce dopo l’ictus, diventa il Coro degli Afasici

Si è esibito questa mattina il Coro degli Afasici a Palazzo Rasponi, il progetto dell’associazione A.L.I.Ce Ravenna per pazienti in fase post-ictus cerebrale che hanno partecipato al corso di musicoterapia diretto dalla musicoterapeuta Jenny Burnazzi e dalla logopedista Francesca Ballarini. Ad accompagnarli quattro musicisti iscritti al master di musicoterapia al conservatorio di Cesena. Una sala gremita di pubblico, che ha seguito il concerto partecipando fra applausi e ritornelli di brani scelti direttamente dai coristi, fra “Azzurro”, “Volare”, “Romagna Mia” e “Bella Ciao”. L’evento “Per non Restare senza Parole” è promosso dall’associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale in collaborazione con il Comune di Ravenna, presente con l’assessore Baroncini.

“Il legame tra l’uomo e la musica è noto e profondo - spiegano gli organizzatori -. Fin dalla nascita l’individuo è immerso in un bagno di suoni musicalmente caratterizzati che sono la prima forma di comunicazione col mondo esterno e il fondamento dell’espressione verbale. Nel corso della vita la musica continua ad influenzare il nostro stato d’animo suscitando sensazioni ed emozioni e stimolando l’affiorare di ricordi. Le ricerche delle neuroscienze confermano che l’attività musicale coinvolge ogni regione nota del cervello tra cui le regioni disposte all’elaborazione delle emozioni, del linguaggio e del movimento stimolandone l’attivazione. L’uso controllato della musica e delle componenti sonore all’interno di una relazione terapeutica da parte di un professionista specializzato definisce e caratterizza per queste ragioni l’intervento musicoterapico come una preziosa risorsa riabilitativa. La flessibilità del mezzo musicale permette di adattarsi alle risorse dell’individuo e di sostenerlo in un ingaggio sui livelli fisico, intellettuale e socio-emotivo consentendo di stimolare, incrementare e di contrastare il deterioramento delle abilità residue”.