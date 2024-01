La nascita del piccolo Thomas chiude il 2023 al reparto di Ostetricia di Imola

A chiudere il 2023 al reparto di Ostetricia e Ginecologia è stato il piccolo Thomas Contaldo, nato ieri alle 16.34, primogenito dei giovanissimi genitori Sara Braccioli e Angelo Gabriele Contaldo che abitano a Massalombarda. «E’ stato il modo perfetto per chiudere il 2023 e per iniziare nel migliore dei modi il 2024. E’ stato il regalo più bello della mia vita» ha detto la mamma. Il primo nato o la prima nata del nuovo anno si farà invece un po’ attendere, fino a ieri non c’erano mamme in travaglio in reparto. Sono 723 i nati 2023 all'ospedale di Imola con una prevalenza di maschi rispetto alle femmine.

L'articolo completo domani sul Corriere Romagna.